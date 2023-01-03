التعادل يخيم على مواجهة العراق وعمان في افتتاح خليجي 25

خيم التعادل السلبي على مواجهة العراق وعمان، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) التي افتتحت اليوم الجمعة (السادس من كانون الثاني/يناير 2023) في البصرة.

وطوال 90 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، لم تسفر محاولات الفريقين عن هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وتتواصل منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من البطولة، بمواجهة أخرى تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة بين السعودية واليمن على ملعب البصرة الدولي.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 كانون الثاني/يناير 2023 رسمياً وقال "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".

وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، كما حضر كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني والفلسطيني جبريل الرجوب والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لمّ الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى التي أقيمت في العاصمة بغداد 1979.

خ.س/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)