التعادل السلبي يحسم لقاء ألمانيا وفرنسا بدوري الأمم الأوروبية

فرض التعادل السلبي نفسه مساء الخميس (السادس من سبتمبر/ أيلول 2018)على لقاء منتخب ألمانيا مع ضيفه المنتخب الفرنسي، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى للقسم الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تقام على مدى أشهر، ويستعيض بها الاتحاد القاري عن غالبية المباريات الودية.

وخاض المنتخبان هذه المباراة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا هولندا. وعجز كلا المنتخبين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي جاءت متوسطة المستوى، وخلت من الإثارة والمتعة باستثناء بعض الفرص القليلة التي سنحت للفريقين اللذين توجا بآخر نسختين لكأس العالم عامي 2014 و2018.

وعلى غرار مشوارها في المونديال الروسي، اعتمدت فرنسا على الصلابة الدفاعية وكانت الطرف الأفضل لاسيما في الشوط الأول، قبل أن يجد الألمان الثقة بأنفسهم في الثاني وكانوا أقرب إلى خطف الفوز لولا تألق الحارس الفونس أريولا.

الفونس أريولا ينقذ مرمى فرنسا من هدف ألماني مؤكد في الشوط الثاني من المباراة

ورغم التعادل بين جماهيرهم، أظهر "المانشافت" أنه قادر على استعادة ثقته بسرعة وأن يضع خلفه الجدل والانتقادات، التي رافقت مشاركته في مونديال روسيا والهزيمتين اللتين مني بهما أمام المكسيك وكوريا الجنوبية (مقابل فوز على السويد).

وبتلك النتيجة، حصل المنتخبان الفرنسي والألماني على أول نقطة لهما في المجموعة. وتأمل ألمانيا تأكيد الصحوة عندما تلتقي البيرو وديا الأحد على أرضها، فيما ستكون فرنسا أمام اختبار كبير أخر الأحد أيضا ضد هولندا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، لكن هذه المرة على أرضها في ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس في ظهورها الأول كبطلة للعالم بين جماهيرها.

ص.ش/ي.ب (أ ف ب، د ب أ)