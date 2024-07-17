الوضع في البحر الأحمر رفع أسعار السلع.. هل من حل في الأفق؟

ارتفعت تكاليف الشحن بسبب استهداف الحوثيين لسفن في البحر الأحمر، لكن هناك أسبابا أخرى اقتصادية ومناخية تلعب دورا في تغير مسار الأسعار وحركة السفن بين قارات العالم. فيما لا يمكن لقناة بنما تعويض الحركة في قناة السويس.

تسحب الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" من البحر الأحمر وترسل بدلا منها حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" مع السفن المرافقة. ويحظى الممر البحري عبر البحر الأحمر بأهمية كبيرة جدا للتجارة العالمية، وتكمن مهمة المجموعة البحرية في حماية طرق الملاحة من شبه الجزيرة العربية حتى قناة السويس ، حيث يستهدف الحوثيون في اليمن منذ أكثر من نصف عام السفن التي تربطها علاقة بإسرائيل بسبب ملاكها أو مشغليها. في 20 حزيران/يونيو، ذكرت وكالة بلومبرغ أن الحوثيين، الذين اتخذوا موقفا ضد إسرائيل في الصراع الحالي في الشرق الأوسط، قد أغرقوا ناقلة فحم باستخدام طائرة مسيرة.

وردا على هجمات الحوثيين، هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا في الأشهر الماضية مواقع الميليشيات في اليمن عدة مرات. إضافة إلى ذلك، تحاول سفن حربية من تحالفين دوليين تأمين حركة الملاحة على طول الساحل اليمني. كما شاركت البحرية الألمانية في مهمة "أسبيديس" التابعة للاتحاد الأوروبي بفرقاطة "هيسن".

الفرقاطة الألمانية هيسن صورة من: Bernhard Herrmann/IMAGO

ارتفاع التكاليف

منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تتعرض التجارة العالمية لضغوط هائلة بسبب الحرب في غزة. وبات يتعين على التجار في جميع أنحاء العالم حساب تكاليف شحن أعلى ودفع المزيد للتأمين على بضائعهم. ويشكو مالكو السفن أيضا من ارتفاع تكاليف التأمين، حيث زادت مخاطر فقدان السفن بشكل كبير. ولو قرروا تجنب المرور عبر قناة السويس واتخذوا طريق رأس الرجاء الصالح بديلا، فسيتعين عليهم تحمل أوقات شحن أطول وتكاليف وقود أعلى. فيما تصف بلومبرغ هذه التكاليف بأنها "الوضع الطبيعي الجديد".

يراقب مؤشر "دروي وورلد كونتينر" سوق الشحن وقد سجل الزيادات الهائلة في الأسعار. ووفقا للمؤشر ارتفع متوسط تكلفة نقل حاوية كبيرة قياسية بطول 40 قدما بنسبة 7% خلال أسبوع واحد فقط (الأسبوع قبل الأخير من حزيران/ يونيو). ومقارنة بالعام الماضي ارتفعت التكلفة بنسبة ضخمة بلغت 233%. وعلى بعض المسارات الملاحية ارتفعت التكلفة بشكل أكبر بكثير.

آثار غير مباشرة

يُعلق سيمون ماك آدام، الخبير الاقتصادي في "Capitol Economics"، وهي شركة استشارات مالية مستقلة مقرها لندن، لـ DW قائلا: "يبدو أن مالكي السفن قد تكيفوا بشكل جيد مع الوضع، بالنظر إلى الصعوبات الناجمة عن عدم القدرة على استخدام قناة السويس بالكامل". وبعد نصف عام من الأزمة في هذه المنطقة، "انخفضت تكاليف الشحن في الأشهر الماضية بعد أن ارتفعت في كانون الثاني/ يناير"، لكنه لا يرى سببا للاطمئنان، ويضيف قائلا: "الآن بدأت ترتفع مرة أخرى".

يجب أن نضع في اعتبارنا، يقول ماك آدام لـ DW، أن الصراعات المسلحة ليست مسؤولة مباشرة عن الزيادات الحالية في الأسعار: "يبدو أن السبب هو أن المستوردين يقومون بتقديم طلبات كبيرة لضمان توفر البضائع على مدار العام. ولكن المشاكل القائمة - تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح - أثرت على الشحن وتجعل الزيادات في الأسعار أكثر احتمالا". ورحلة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا تعني أن السفن يجب أن تبحر حول القارة الإفريقية بالكامل قبل الوصول إلى أوروبا.

المزيد من السفن

يان هوفمان، خبير التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف، يشرح لـ DW أسباب ارتفاع أسعار الشحن بشكل عام، فيقول: "السبب الرئيسي هو المسافات الأطول التي يجب على السفن قطعها. فلتجاوز جنوب إفريقيا، نحتاج إلى المزيد من السفن للحفاظ على العرض. ومتوسط المسافة المقطوعة لحاوية في عام 2024 أطول بنسبة 9% مقارنة بعام 2022". وعندما تكون السفن في البحر لفترات أطول، يجب توفير المزيد من المساحات للسفن، مما يعني شراء أو استئجار المزيد من السفن وتوظيف المزيد من الطواقم. هوفمان يقول لـ DW: "المسارات الأطول تتطلب المزيد من السفن. وإذا لم تكن هذه السفن موجودة بعد، فإن أسعار الشحن سترتفع".

كما أن البيئة تعاني، وفقا لخبير UNCTAD: "تأثير آخر هو أن السفن زادت من سرعتها. السرعات الأعلى على المسافات الأطول أدت إلى زيادة في الانبعاثات، على سبيل المثال بنسبة 70% على طريق سنغافورة - روتردام". إذا استمرت التحويلات لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وزيادة القيود على التجارة الدولية، كما يقول هوفمان.

قناة بنما لا يمكن استخدامها بشكل كامل بسبب نقص المياه صورة من: Agustin Herrera/AP Photo/picture alliance

عنق الزجاجة المزدوج

ويضيف هوفمان أن هناك أيضا عنق زجاجة بحري آخر يعوق حركة البضائع: قناة بنما لا يمكن استخدامها بشكل كامل بسبب نقص المياه. ونظرا لأن كلا من قناة السويس وقناة بنما ليست متاحة بالكامل، يجب على الولايات المتحدة إنشاء "جسر بري" في الروابط البحرية مع شرق آسيا، مما يعني النقل البري بالسكك الحديدية أو الطرق من موانئ الساحل الغربي إلى المراكز على الساحل الشرقي. لكن هذا ليس بالأمر السهل، وفي حالات نقل القمح أو الغاز المسال، يكاد يكون من المستحيل اقتصاديا، مما يستدعي اتخاذ طريق طويل وخطير، وهو "المسار البديل حول رأس هورن"، وهي النقطة الجنوبية في أمريكا الجنوبية.

وبالنسبة لقناة بنما، يرى الاقتصادي سيمون ماك آدم من "Capitol Economics" بعض الأمل. يقول لـ DW: "مستويات المياه في القناة تحسنت قليلا في الأشهر الأخيرة وظاهرة الطقس 'النينا' قد تخفف الوضع قريبا. الارتفاع الطفيف في مستويات المياه أدى بالفعل إلى زيادة في حركة السفن في القناة".

"قد تسوء الأمور أكثر"

لكن الوضع في البحر الأحمر يظل متوترا. لا يزال حوالي 70% من التجارة الدولية يتجنب المنطقة ويسلك الطريق حول إفريقيا، بحسب تقرير بلومبرغ. وإرسال مجموعة حاملات الطائرات الجديدة التابعة للبحرية الأمريكية يظهر مدى جدية الوضع من وجهة نظر العسكريين.

سيمون ماك آدم يعتقد أن أزمة طويلة الأمد ستُرهق مالكي السفن وستزيد أسعار الشحن. "بناء السفن يستغرق سنوات عديدة ويتم تصنيع 90% من الحاويات الجديدة في الصين. وزيادة القدرات لا يمكن أن تحدث بين ليلة وضحاها"، كما يقول الخبير المالي. ويتوقع: "قد تسوء الأمور أكثر".

أعده للعربية: عباس الخشالي