DW الأخبار

التطعيم ضد فيروس كورونا ومواضيع أخرى

في هذه الحلقة من (كورونا - تغطية خاصة): عيادات ألمانيا تعمل بطاقتها القصوى، وإغلاق جديد في النمسا، وإقبال على تلقيح الأطفال في تشيلي، ومعاناة سكان جزيرة بالي الإندونيسية جراء تضرر قطاع السياحة فيها.