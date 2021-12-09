 التطعيم ضد فيروس كورونا ومواضيع أخرى | DW الأخبار | DW | 16.12.2021

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التطعيم ضد فيروس كورونا ومواضيع أخرى

في هذه الحلقة من (كورونا - تغطية خاصة): عيادات ألمانيا تعمل بطاقتها القصوى، وإغلاق جديد في النمسا، وإقبال على تلقيح الأطفال في تشيلي، ومعاناة سكان جزيرة بالي الإندونيسية جراء تضرر قطاع السياحة فيها.

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