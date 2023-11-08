 التطرف في أمريكا - أيداهو وملامح الكراهية الجديدة | تقارير جديدة | DW | 08.11.2023

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تقارير جديدة

التطرف في أمريكا - أيداهو وملامح الكراهية الجديدة

تعد الميليشيات اليمينية مثل "ميليشيا شمال أيداهو" نشطة بشكل خاص في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة.

DW Dokumentationen | USA extrem: Idaho - Cowboys und Milizen

 فهم يريدون في أيداهو إنشاء مستعمرة مسيحية بيضاء بالكامل، منفصلة عن بقية الولايات المتحدة: متشددة للغاية وبدون تنوع ثقافي.

DW Dokumentationen | USA extrem: Idaho - Cowboys und Milizen

هذا ما سيجعل أيداهو والمناطق المجاورة لها وجهة الأحلام الجديدة لمُناصري حيازة السلاح بلا قيود، ولكل من يعارض وجود الأقليات والإجهاض، ومجتمع الميم، وحركة "حياة السود مهمة". من بين هؤلاء المتطرفين العديد من المسيحيين الإنجيليين المُتشددين. يصف البعض أنفسهم بأنهم "لاجئون سياسيون" ويعتبرون إجراءات الدولة تدخلاً في الحرية الشخصية.

 

 

DW Dokumentationen | USA extrem: Idaho - Cowboys und Milizen

لكن هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة لا تجتذب المتطرفين فحسب، بل عائلات الطبقة المتوسطة من المدن أيضاً. هؤلاء تجتذبهم المناظر الطبيعية الخلابة وتكاليف المعيشة المعقولة، ويريدون أن يكبر أطفالهم في عالم يُفترض أنه مثالي.

 

 

DW Dokumentationen | USA extrem: Idaho - Cowboys und Milizen

 

يُرافق الفيلم الوثائقي عائلة من أربعة أفراد انتقلت من كاليفورنيا إلى الشمال، وراكب دراجة نارية رجعي الفكر، وشارك في عام 2021 في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، إضافة إلى قسيس لديه ميليشيا ومجموعة أسلحة خاصة به، وسياسياً رشح نفسه لمنصب الحاكم، على الرغم من قضائه عامين في السجن بتهمة المُشاركة في تمرد مسلّح.

 

 

DW Dokumentationen | USA extrem: Idaho - Cowboys und Milizen

 

تتحدث في الفيلم أيضاً جينيفر إليس، وهي مالكة مزرعة وواحدة من قدامى السكان المحافظين. وهي ترفض، مثلها مثل معظم قدامى السكان في المنطقة، وجهات النظر المتطرفة والمتعصبة. لكن يبقى هؤلاء أقلية. فما مدى خطورة حدوث اضطرابات في هذه المنطقة؟

 

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:15 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 11:15 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 15:15 UTC
الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 07:15 UTC
الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 13:15 UTC
 

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