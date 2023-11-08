التطرف في أمريكا - أيداهو وملامح الكراهية الجديدة

فهم يريدون في أيداهو إنشاء مستعمرة مسيحية بيضاء بالكامل، منفصلة عن بقية الولايات المتحدة: متشددة للغاية وبدون تنوع ثقافي.

هذا ما سيجعل أيداهو والمناطق المجاورة لها وجهة الأحلام الجديدة لمُناصري حيازة السلاح بلا قيود، ولكل من يعارض وجود الأقليات والإجهاض، ومجتمع الميم، وحركة "حياة السود مهمة". من بين هؤلاء المتطرفين العديد من المسيحيين الإنجيليين المُتشددين. يصف البعض أنفسهم بأنهم "لاجئون سياسيون" ويعتبرون إجراءات الدولة تدخلاً في الحرية الشخصية.

لكن هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة لا تجتذب المتطرفين فحسب، بل عائلات الطبقة المتوسطة من المدن أيضاً. هؤلاء تجتذبهم المناظر الطبيعية الخلابة وتكاليف المعيشة المعقولة، ويريدون أن يكبر أطفالهم في عالم يُفترض أنه مثالي.

يُرافق الفيلم الوثائقي عائلة من أربعة أفراد انتقلت من كاليفورنيا إلى الشمال، وراكب دراجة نارية رجعي الفكر، وشارك في عام 2021 في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، إضافة إلى قسيس لديه ميليشيا ومجموعة أسلحة خاصة به، وسياسياً رشح نفسه لمنصب الحاكم، على الرغم من قضائه عامين في السجن بتهمة المُشاركة في تمرد مسلّح.

تتحدث في الفيلم أيضاً جينيفر إليس، وهي مالكة مزرعة وواحدة من قدامى السكان المحافظين. وهي ترفض، مثلها مثل معظم قدامى السكان في المنطقة، وجهات النظر المتطرفة والمتعصبة. لكن يبقى هؤلاء أقلية. فما مدى خطورة حدوث اضطرابات في هذه المنطقة؟

مواعيد البث

DW عربية

الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:15 UTC

الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 11:15 UTC

الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 16:15 UTC

الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 01:15 UTC

الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC

الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC

الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 22:15 UTC

الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 15:15 UTC

الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 07:15 UTC

الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 13:15 UTC



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