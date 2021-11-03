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التطرف اليميني

ازدادت شعبية اليمين المتطرف في أوروبا مؤخراً بسبب تدفق آلاف اللاجئين إليها وأغلبهم من سوريا. وقد دفع هذا التدفق الكثير من مواطني تلك الدول إلى انتخاب الأحزاب المعارضة لاستقبال اللاجئين، وهي أحزاب غالبيتها يمينية متطرفة.

بينما يدعو اليمين التقليدي المحافظ للحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، يستخدم المتطرفون اليمينيون التمييز والأفكار العنصرية لحماية هذه الهوية التي يعتبرها مهددة من قبل الأجانب واللاجئين. وفي هذا الإطار يتبنى افكارا متطرفة تحض على كراهية الأجانب، لاسيما المسلمين منهم.

Glaubenstolerenaz Eine Muslimin steht mit Kopftuch neben einer Atheistin auf einem Dach in Shkodra. Shkodra Shkodra Albanien *** A Muslim woman wearing a headscarf stands next to an atheist on a roof in Shkodra Shkodra Shkodra Albania

بعد ضغط اليمين الفرنسي.. مجلس أوروبا يسحب حملة مؤيدة للحجاب 03.11.2021

سحب مجلس أوروبا حملة ترويج للتنوّع في صفوف النساء ولحرية ارتداء الحجاب، بعدما أثارت احتجاجات في صفوف اليمين الفرنسي، حيث تجري الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة الربيع المقبل.
01/05/2019 *** Teilnehmer eines rechten Aufmarsches der Partei Der dritte Weg gehen vor der Pauluskirche entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

"الطريق الثالث" حزب ألماني متطرف.. ما أهدافه وما مدى خطورته؟ 01.11.2021

ضجة في ألمانيا بعد القبض على أشخاص توجهوا صوب حدود بولندا لمنع تدفق المهاجرين. إنهم أعضاء بحزب يميني متطرف يُعرف بـ"الطريق الثالث" له صلات بجماعات النازيين الجدد. فما هو هذا الحزب صاحب النشاط الكبير رغم قلة عدد أعضائه؟
Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

فيسبوك: "نافخو الصفارات" يزدادون .. فهل يغرقون الشركة؟ 23.10.2021

مؤسسات صحفية دولية كبرى ستنشر سلسلة من التحقيقات المبنية على وثائق سرية مسربة من شركة "فيسبوك"، تفضح - حسب زعم مسرّبيها - تجاهل الشركة للآثار السياسية والنفسية لمنصتها من أجل تحقيق أرباح هائلة.
Zwei Frauen lesen am ersten Tag für Fachbesucher auf der Frankfurter Buchmesse 2021 am Stand von Bastei Lübbe. Nach der pandemiebedingten Pause 2020 darf die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden.

جدل حول مشاركة دور نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب 22.10.2021

تثير مشاركة دار نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب الجدل، خصوصاً بعد مقاطعة كاتبة ألمانية ذات أصول إفريقية المعرض وتأكيدها أنه "لا مكان للنازيين فيه". لكن منظمي المعرض يعارضون ويؤكدون على "حرية التعبير".
Polizisten einer Spezialeinheit gehen am 28.08.2017 auf ein Grundstück in Banzkow (Mecklenburg-Vorpommern). Beamte des BKA und der Bundespolizei durchsuchen Wohnungen und Geschäftsräume in mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Es besteht der Verdacht der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. (zu dpa «Anti-Terror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern - Anschläge auf Linke?» vom 28.08.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كانت تخطط لانتفاضة مسلحة... مداهمات ضد جماعة يمينية ألمانية 20.10.2021

نفذت الشرطة الألمانية ومكتب مكافحة الجريمة الاتحادي عمليات تفتيش ضدهم في أربع ولايات، عثرت خلالها على أسلحة ومواد مخدرة. فمن هي جماعة "بيرزيركر كلان" اليمينية المتطرفة؟
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كورونا.. علماء فيروسات يتعرضون لتهديدات ومحاولات قتل! 15.10.2021

يواجه بعض علماء الفيروسات الذين تحدثوا عن فيروس كورونا عبر الإعلام الدولي، مضايقات عبر الإنترنت وردود فعل عنيفة وصلت إلى حدّ تهديدات ومحاولات قتل بعضهم. فمن يقف خلفها؟

Edgar Franke (SPD, v.l.), Beauftragter der Bundesregierung für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland, und Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, verneigen sich an der Synagoge in Halle/Saale an den Kränzen zum Gedenken an die Opfer des Halle-Attentats. Zwei Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in Halle wird der Opfer gedacht. Am 09. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versucht, die Synagoge zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin vor dem Gotteshaus und in einem nahen Dönerimbiss einen jungen Mann.

في ذكرى هجوم هاله.. تحذير من زيادة الجرائم المعادية للسامية 09.10.2021

في وقت تستذكر فيه ألمانيا ضحايا هجوم هاله، تعرض جندي إسرائيلي سابق لاعتداء في برلين، بعد بضعة أيام فقط من "رفض فندق استقبال موسيقيّ بسبب قلادة على شكل نجمة داوود"، وسط تحذيرات من زيادة الجرائم المعادية للسامية.
Neonazi-Demonstration in Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تقرير: كشف متطرف يميني مشتبه به في وزارة الدفاع الألمانية 22.09.2021

كشف جهاز مكافحة التجسس العسكري، وهو أحد أفرع المخابرات الألمانية، عن وجود متطرف يميني مشتبه به في وزارة الدفاع، وفقا لمجلة شبيغل، التي ذكرت أنه كانت لديه القدرة للوصول إلى معلومات هامة وحساسة تتعلق بمهمات الجيش الألماني.
04.12.2020 *** Synagoge in Halle, Sachsen-Anhalt. Am 9. Oktober 2019 versuchte der Rechtsextremist Stephan B. in die Synagoge einzudringen, um dort versammelte jüdische Gläubige zu töten.

تقارير: علاقة ربطت شرطية ألمانية بمنفذ هجوم على كنيس يهودي 21.09.2021

في تحقيق استقصائي شاركت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية الألمانية، تمّ الكشف عن توقيف شرطية عن العمل كانت تربطها صداقة مع منفذ هجوم هاله المعادي للسامية، بعد أن تمّ العثور على رسائل أرسلتها له في زنزانته.
16.09.21 *** Bewaffnete Polizisten stehen vor der Synagoge in Hagen. Nach dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Festnahmen gegeben. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا- توقيف عدد من الأشخاص بينهم قاصر إثر تهديدات بهجوم على كنيس 16.09.2021

السلطات الألمانية توقف أربعة مشتبه بهم، بينهم مراهق سوري، للتخطيط لهجوم على معبد يهودي في مدينة هاغن غرب البلاد تزامناً مع عيد "يوم الغفران". وتقارير إعلامية تكشف عن تحذيرات تلقتها السلطات من "استخبارات أجنبية".

An U.S. soldier plays guitar for recently evacuated Afghan children at the Ramstein U.S. Air Base, Germany, Tuesday, Aug. 24, 2021. (AP Photo/Matthias Schrader)

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يطالب بالاعتراف بطالبان 09.09.2021

طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي برلين بالاعتراف "بأقصى سرعة ممكنة" بحكومة طالبان وإعادة فتح السفارة الألمانية في كابول. فما أسباب المطالب التي تأتي بعد ساعات من رفض وزير الخارجية الألماني للفكرة؟
22.09.2018, Bayern, Bamberg: Die Feuerwehr löscht den Dachstuhlbrand in einem Ankerzentrum für Flüchtlinge. Ein Gebäude der Wohneinrichtung musste nach Angaben der Polizei Oberfranken geräumt werden, keiner der 150 Bewohner dieses Hauses wurde verletzt. Foto: Merzebach/news5/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا.. حريق يطال مركزا للإيواء اللاجئين والشرطة ترجح أنه متعمد 08.09.2021

تبحث الشرطة في مدينة كيل، حادثة حرق نزل للاجئين في منطقة هولتيناو. وطالت النيران أجزاء خارجية من النزل وبنايات أخرى مجاورة. وشارك العشرات من فرق الإنقاذ في التصدي للنيران، فيما يعتقد أن الدوافع يمينية متطرفة.
Illustration - Eine junge Frau informiert sich auf Facebook über eine politische Partei, aufgenommen am 18.04.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance

الإنترنت: سلاح حزب "البديل" اليميني في الانتخابات الألمانية 03.09.2021

في حملات الانتخابات البرلمانية الألمانية لهذا العام، أصبح الفيسبوك وإنستغرام وما شابه أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأحزاب الألمانية. ويستخدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هذه المنصات بنجاح أكبر بكثير من منافسيه.
German Chancellor Angela Merkel speaks with President of the Central Council of Jews in Germany Josef Schuster as they take part in a ceremony to mark the 80th anniversary of Kristallnacht, also known as Night of Broken Glass, at Rykestrasse Synagogue, in Berlin, Germany, November 9, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

ميركل: يجب التصدي بحزم للعنصرية ومعاداة السامية وكراهية اليهود 31.08.2021

ميركل تؤكد مجددا على "مسؤولية ألمانيا الأبدية في الحفاظ على ذكرى هذه الجريمة (هولوكوست) ضد الإنسانية، حية"، وعلى حماية اليهود والتصدي لمعاداة السامية. ورئيس المجلس المركزي لليهود يشكرها على "صمودها وتضامنها مع إسرائيل".
Patrick Moster, aufgenommen am 01.07.2021 in Heidelberg.

بعد إهانة عنصرية على الهواء.. مسؤول ألماني يعتذر من دراج جزائري 28.07.2021

أبدى المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات باتريك موستر اعتذاره بعد تصريحاته العنصرية تجاه الدراج الجزائري عز الدين لعقاب، التي نقلتها قناة ألمانية خلال البث المباشر. فماذا قال؟
Europe, Bosnia, Bihac, August 24, 2018 : In the city on the border with Croatia there are hundreds of migrants of Pakistani and Afghan origin who try to cross the border often clashing with the Croatian police. Many of the migrants are injured and deprived of their cell phone by the Croatian police. They live in a park and in several abandoned building Photo © Danilo Balducci/Sintesi

الهجرة وسياسات الدول... ملف إنساني أم "سلاح سياسي"؟ 13.07.2021

تشكل قضايا الهجرة مادة دسمة للقوى اليمينية في أوروبا وتتحول إلى "سلاح" في أيدي دول أخرى للضغط أو لتحصيل مكاسب سياسية معينة. جولة عابرة للحدود، تستكشف كيف يتم استخدام ملف الهجرة للضغط السياسي وللتحكم بالحدود بين الدول.
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