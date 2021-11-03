التطرف اليميني

ازدادت شعبية اليمين المتطرف في أوروبا مؤخراً بسبب تدفق آلاف اللاجئين إليها وأغلبهم من سوريا. وقد دفع هذا التدفق الكثير من مواطني تلك الدول إلى انتخاب الأحزاب المعارضة لاستقبال اللاجئين، وهي أحزاب غالبيتها يمينية متطرفة.

بينما يدعو اليمين التقليدي المحافظ للحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، يستخدم المتطرفون اليمينيون التمييز والأفكار العنصرية لحماية هذه الهوية التي يعتبرها مهددة من قبل الأجانب واللاجئين. وفي هذا الإطار يتبنى افكارا متطرفة تحض على كراهية الأجانب، لاسيما المسلمين منهم.