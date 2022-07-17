 التضليل الإعلامي الروسي يتستر تحت عباءة وسائل إعلام عالمية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.07.2022

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سياسة واقتصاد

التضليل الإعلامي الروسي يتستر تحت عباءة وسائل إعلام عالمية

الدعاية الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا حاضرة في كل مكان وأحيانا تكون متخفية بشكل جيد، هنا يتم تقديم المعلومات وكأنها من وسائل إعلام غربية مثل سي إن إن أو بي بي سي أو دويتشه فيله DW، فكيف يتم ذلك وما الهدف منه؟

صورة رمزية للتغطية الإعلامية للحرب

ما هو الحقيقي وما هو المزور؟ ليس كل التقارير عن الحرب ومجرياتها في أوكرانيا صحيحة.

"يبدو وكأنه تقرير لـ DW" يقول مستخدم ياباني معلقا على مقطع فيديو يزعم أنه لـ DW نشر على تويتر، حول لاجئ أوكراني قيل إنه ابتز نساء ألمانيات. مقطع الفيديو يوجه اتهاما خطيرا لأوكراني اسمه "بيترو سافتشينكو". ومستخدم تويتر الذي علق على الفيديو تابع في تعليقه "أريد أن أري الفيديو الأصلي. رجاء أرسلوا لي رابط الفيديو الأصلي على النت". تعليق المستخدم يدل على وجود شكوك لديه، وهو محق في ذلك. حيث ليس هناك فيديو أصلي، فمقطع الفيديو حول اللاجئ المتهم، مزور.

مختارات

هذا الفيديو ليس حالة فردية، فمنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا،تنتشر في الانترنت معلومات مزورةوتلعب مقاطع الفيديو والصور دورا خاصا، حيث يتم تقديمها ونشرها على أنها من وسائل إعلام عالمية مثل سي إن إن وبي بي سي أوDW. وبعضها تصل إلى مئات الآلاف من مستخدمي النت ووسائل التواصل الاجتماعي. والهدف من ذلك هو إثارة الشك وعدم الثقة بوسائل الإعلام الغربية وتقاريرها والإساءة إليها.

فيديو مزور لـ DW حول لاجئ أوكراني

الفيديو المشار إليه أعلاه وتعليق المستخدم الياباني عليه، يدور حول لاجئ أوكراني اسمه "بيترو سافتشينكو" ابتز عشرات الألمانيات. ويزعم أنه هددهن بنشر "صور إباحية" لهن التقطها بكاميرا خفية بعد أن تعرف عليهن في إحدى الحانات. ويزعم الفيديو أن الشرطة تحقق مع هذا اللاجئ وأنه معرض للحبس أيضا. هذا الفيديو الذي حصل على حوالي ألف مشاهدة، يبدو من الوهلة الأولى وكأنه صحيح وحقيقي من انتاج DW. ولكن بالتدقيق فيه يتم اكتشاف بعض الأمور التي تدل على أنه مزور وليس من انتاج DW، ومن تلك الأمور نوع الخط المستخدم في الفيديو، وفي نهاية كل جملة هناك نقاط، وهو ما لا نجده في فيديوهات DW. وما يثير الشك أيضا اسم "بيترو سافتشينكو" الذي لدى البحث عنه في محركات البحث، لا تظهر أي نتيجة. كما أن أي وسيلة إعلام لم تتحدث عن هذه الحادثة وابتزاز النساء من قبل لاجئ أوكراني، لا باللغة الألمانية ولا الإنكليزية أو الأوكرانية. وعلاوة على ذلك فإن الفيديو لا يشير إلى زمان ومكان حدوث عمليات الابتزاز.

وبالبحث عن صورة اللاجئ الأوكراني المزعوم في الفيديو، تم التعرف على صاحب الصورة في الموقع الالكتروني الروسي: TopDB.ru ويدعى صاحب الصورة الأصلي بافل بوبيرتشني من سيفاستوبول ولا يعيش في ألمانيا. وكل التهم والمزاعم المذكورة في الفيديو لا يوجد أي دليل يثبتها.

صورة من فيديو مزور منسوب لـ DW

فيديو مزور منسوب لـ DW حول لاجئ أوكرانيا ابتز نساء في ألمانيا انتشر بين مستخدمي تويتر في اليايان، من وراء ذلك؟

فيديو مزور منسوب لـ بي بي سي عن هجوم صاروخي على كراماتورسك

فيديو آخر منسوب لـ بي بي سي، حصل على مشاهدات أكبر بكثير من الفيديو المزور المنسوب لـ DW. بعد الهجوم الصاروخي الروسي على محطة قطارات كراماتورسك والذي أودى بحياة الكثير من المدنيين، انتشر فيديو أعيد نشره مرات عديدة وحصل على مجموع مشاهدات وصل إلى نصف مليون مشاهدة. وتمت مشاركته على الكثير من حسابات المستخدمين المؤيدين لروسيا، وتظهر في الفيديو جثث الضحايا وصاروخا سقط بالقرب من المكان، مكتوب في الفيديو أن الصاروخ يعود للقوات الأوكرانية التي أطلقته على شعبها.

بي بي سي نفت ذلك وأكدت أن الفيديو مزور وغير صحيح. ومنتج بي بي سي جو إنوود الذي غطى الهجوم على المحطة، أكد أن التقرير ليس حقيقيا لكنه يحمل علامة/ شعار بي بي سي، وهو ما يثير الخوف من نشر المزيد من المواد المزورة. وقد تم توثيق هذا الفيديو على إحدى قنوات تويتر الأوكرانية التي تشير إلى أنه مزور.

مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة يبدو من الوهلة الأولى حقيقيا، لكن مدققي الحقائق لدى محطة BR الألمانية وجدوا فقط في الساعة الأولى من البحث منشورات باللغات: الألمانية والإنكليزية والإيطالية والإسبانية والكتالونية والهندية والفرنسية. لذا تحدث خبير الحرب السيرانية، ساندرو جايكن، لـ BR عن "عملية مركزة لكنها عاجلة" للتضليل الإعلامي. وفي مقابلة مع DW أوضح رومان أوزادتشوك، الباحث لدى مركز الدراسات "أتلانتيك كاونسل/ Atlantic Council" في بريطانيا أن "في حالة كراماتورسك لم يكن الأمر مجرد فيديو مزور، وإنما كان جزء صغيرا من حملة كاملة، يراد منها إقناع الناس بأن أوكرانيا تقصف شعبها، وهذا أمر غير معقول". وكان الفيديو مصحوبا بالعديد من المنشورات على تلغرام ومنصات أخرى.

بقايا صاروخ بالقرب من محطة كراماتورسك

الهجوم الروسي على محطة كراماتورسك ترافق بحملة تضليل إعلامي ضد القوات الأوكرانية، كيف يتم ذلك؟

من يقف وراء هجمات التضليل الإعلامي هذه؟

لا يعرف دائما ومباشرة المنتج الحقيقي للفيديو أو الصور أو التغريدات المزورة. لكن الخبراء يرون أن هناك آثار/ بصمات تقود إلى روسيا. جوزفين لوكيتو، الأستاذة في مدرسة الصحافة والإعلام بجامعة تكساس في الولايات المتحدة، ترى أن هناك بينة احترافية تقف وراء الإنتاج الإعلامي المزور. لكن الكثير من حملات التضليل الإعلامي المؤيدة لروسيا، تعود إلى وكالة أبحاث الإنترنت (IRA) الروسية التي تنشط منذ عام 2012. وقد اشتهرت الوكالة بمحاولاتها التأثير على حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. كما أنها نشرت الكثير من الأخبار الكاذبة عن أوكرانيا منذ عام 2014.

"هدف روسيا من التضليل الإعلامي على المدى الطويل، هو زرع عدم الثقة في النظام الإعلامي" تقول أستاذة الإعلام جوزفين لوكيتو. وإلى جانب ذلك تستغل مصداقية وسائل الإعلام الإخبارية عمدا لأغراضها الخاصة. وهذه ظاهرة جديدة إلى حد ما في التضليل الإعلامي، حيث يتم من خلالها نشر أخبار يزعم أنها جادة وصحيحة "تحت راية مزورة".

إنغو مانتويفل، مسؤول الأمن السيبراني لدى مؤسسة DW يؤكد أن "غالبا ما تكونجهات حكومية أو مقربة من الدولة وراء هذا الإنتاج المعقد للمعلومات المضللة". وفي حالة محددة تتعلق بـ DW حاول منتجو الفيديو المزور باستخدام شعار DW "منح المعلومة المضللة مصداقية والتأثير على الرأي العام الياباني من خلال منصة تويتر بما يتماشى مع دعاية الكرملين". هذا النوع من التضليل يسمى الانتحال، حيث يتم من خلاله تزوير الهوية الرقمية لكسب الثقة والمصداقية.

مشاهدة الفيديو 04:11

السياسة والأخبار الكاذبة

كيف يعمل منتجو الفيديوهات المزورة؟

بالعادة تعتمد المواد المزيفة على نسخة طبق الأصل للمحطة المعنية، وقد توصل باحثو مركز "اتلانتيك كاونسل  /Atlantic Council" أيضا إلى هذا الاستنتاج. في حالة فيدو بي بي سي المزيف، تم نسخ شعار بي بي سي ونوع وتصميم الكتابة وأسلوب المحطة، ليبدو الفيديو حقيقيا ويعود فعلا لـ بي بي سي، تقول الباحثة إبتو بوزياشفيلي، وتضيف: "لقد أخذوا كل ما يتكون منه فيديو بي بي سي بما في ذلك العنوان، ثم أنتجوا فيديوهات مزيفة". ليس صعبا جدا انتاج هكذا نسخة مماثلة، إنه يحتاج معرفة بتحرير الفيديو والبرامج اللازمة.

هل تحقق الأخبار الكاذبة نجاحا؟

من الصعب تقدير مدى تأثير الأخبار الكاذبة وخاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، يقول سكوت رادنيتز، الأستاذ في مدرسة هنري إم. جاكسون للدراسات الدولية بجامعة واشنطن في ولاية سياتل الأمريكية. ويضيف بأنه و"بسبب حقيقة أن معظم الناس لديهم رأي وموقف واضح من الحرب في أوكرانيا، المحتمل أكثر أنهم يتلقون ويتقبلون الأخبار التي تؤيد وجهة نظرهم، وبالفطرة يرفضون ما يتناقض مع ذلك". لذلك فإن حملات "التضليل الإعلامي" تكون موجهة أكثر إلى من يتقبلون هذه المعلومات. ومن هنا فإنه وإلى حد ما "شرف" لـ بي بي سي وسي إن إن و DW أن تصبح هدفا لحملات التضليل، وبالتالي ينظر إليها كلاعب مهم يتمتع بالمصداقية، يقول رادنيتز، في حواره مع DW.

جوشوا فيبر/ راشيل بايغ/ ع.ج

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


 