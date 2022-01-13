التضخم يضر الأمريكيين الأقل تعليما

ألمانيا ـ ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 1993

ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1993، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة. ومن شأن ارتفاع التضخم أن ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين.