 التضخم يضر الأمريكيين الأقل تعليما | صنع في ألمانيا | DW | 23.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

التضخم يضر الأمريكيين الأقل تعليما

المستهلكون الأمريكيون يواجهون أعلى معدل تضخم منذ ثلاثة عقود. لكن التضخم لا يؤثر على الجميع بشكل متساو: المواطنون الأمريكيون الأقل تعليما والذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأكثر معاناة من ارتفاع الأسعار.

مشاهدة الفيديو 06:24

المزيد من المركز الإعلامي

شهدت الولايات المتحدة زيادة في الأسعار بنسبة 7٪ على أساس سنوي في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في ما يقرب من أربعة عقود

الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم في ديسمبر مع اقتراب ظهور أوميكرون 13.01.2022

ارتفاع معدلات التضخم في تركيا واردوغان يقول إن الأسعار ستنخفض قريبا.

ارتفاع معدلات التضخم في تركيا مع تراجع قيمة الليرة 21.01.2022

مسائيةDW  : بايدن يتحدى أوبيك +..هل يوقف ارتفاع سعر النفط؟

مسائيةDW  : بايدن يتحدى "أوبيك +"..هل يوقف ارتفاع سعر النفط؟ 18.11.2021

تقوم المطارات بتشغيل المزيد من عمليات التوريد مع مواجهة الشحن العالمي لمشاكل لوجستية وتأخير في النقل.

المطارات تتعرض لضغوط مع تأخر عمليات الشحن عالمياً 15.10.2021

المزيد صنع في ألمانيا

ما هي العملة المشفرة؟

ما هي العملة المشفرة؟ 23.02.2022

DW Made in Germany Sendung vom 27.7.2021 l Videostills

هل الدفع بالبيتكوين عملي؟ 23.02.2022

22.2.2022, DW-Eigendreh für Made in Germany/Sendung Made in germany 22.02.2022

لماذا ترتفع الأسعار؟ 23.02.2022

22.2.2022, DW-Eigendreh für Made in Germany/Sendung Made in germany 22.02.2022

ما هو التضخم؟ 23.02.2022

اقرأ أيضا

Vor der Ausfahrt Köln-Rodenkirchen hat sich auf der Autobahn A555 in Fahrtrichtung Köln ein erheblicher Stau gebildet. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 30.07.2021

تحليل: أوكرانيا والخطر الأكبر الذي يهدد نمو الاقتصاد الألماني 22.02.2022

ألحقت جائحة كورونا خسائر بالاقتصاد الألماني تصل إلى ثلث تريليون يورو. ومع تخفيف قيود الجائحة تنتعش الآمال بعودة النمو وكبح جماح التضخم. غير أن خطراً آخر مرتبط بالتصعيد الخطير في أوكرانيا يهدد هذه الأمال، فما هو؟

European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, Wednesday, Dec. 15, 2021. European Commission President Ursula von der Leyen says that omicron is expected to be the dominant coronavirus variant in the 27-nation bloc by mid-January. (Julien Warnand, Pool Photo via AP)

تحركات أوروبية لمواجهة توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي 16.02.2022

الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.

STRATFORD, CT - DECEMBER 15: Donna Soto (R), mother of Victoria Soto, the first-grade teacher at Sandy Hook Elementary School who was shot and killed while protecting her students, hugs her daughter Karly while mourning their loss at a candlelight vigil in honor of Victoria at Stratford High School on December 15, 2012 in Stratford, Connecticut. Twenty-six people were shot dead, including twenty children, after a gunman identified as Adam Lanza opened fire in the school. Lanza also reportedly had committed suicide at the scene. A 28th person, believed to be Nancy Lanza was found dead in a house in town, was also believed to have been shot by Adam Lanza. (Photo by Jared Wickerham/Getty Images)

تسوية "تاريخية" بين عائلات حادث إطلاق نار عشوائي وشركة سلاح أمريكية 16.02.2022

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تجبر شركة صناعة الأسلحة النارية إلى دفع تعويضات "تاريخية" لعائلات ضحايا إطلاق نار عشوائي. وتوصلت شركة "ريمنغتون" إلى تسوية مع عائلات ضحايا حادث مدرسة "ساندي هوك" الذي قتل فيه 36 شخصا.

ILLUSTRATION: Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse (gestellte Aufnahme). Die Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht am 17.03.2021 Kennzahlen zur Inflation im Euroraum.

ألمانيا ـ ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 1993 06.01.2022

ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1993، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة. ومن شأن ارتفاع التضخم أن ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين.