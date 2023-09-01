  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
كـــــــوب 28
مجتمعأفريقيا

التصوير العنصري بالألوان

٦ سبتمبر ٢٠٢٣

كان للمصور الألماني روبرت لوماير تأثير كبير في تشكيل صورة إفريقيا لدى الأوروبيين لفترة طويلة. وقد صور لوماير في رحلاته بين عامي 1907 و 1909 المستعمرات الألمانية لأول مرة بالألوان ليرسخ بذلك أسس التصوير العنصري.

https://p.dw.com/p/4VziF

من خلال الصور التي التقطها روبرت لوماير في رحلاته إلى المستعمرات الألمانية في توغو والكاميرون وناميبيا و تنزانيا كان المصور الشاب يهدف إلى إثارة الدهشة بما تم الاستحواذ عليه في ذروة الحقبة الإمبريالية. وكان لوماير يأخذ في أمتعته أحدث معدات التصوير في ذلك الوقت للمشاركة في حملة علاقات عامة مخططة بدقة من قبل الإمبراطورية الألمانية، فصدرت الكتب المصورة بأعداد ضخمة، حتى أن بعض الصور لا يزال يستخدم إلى يومنا هذا. وتُظهر صور لوماير الإفريقي بصفته "برّيًا مسالمًا" في كنف طبيعة خلابة ضمن جمالية استعمارية، ما يثير شعورًا لدى المتلقي بالأصالة والصدق في الصور الملونة. لا يرى المشاهد أي أثر للحرب أو المرض أو الجوع أو القتل في صور لوماير. يأخذنا الوثائقي في رحلة تتحدث عن صور لوماير مستظهرا قصة فصل من تاريخ التصوير الفوتوغرافي الداعم للدعاية الإمبريالية والاستعمار. إنه أيضا اختراع للعنصرية المصورة بالألوان والتي لا تزال آثارها ملموسة حتى يومنا هذا.

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي