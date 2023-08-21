 التصوير العنصري بالألوان | تقارير جديدة | DW | 21.08.2023

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تقارير جديدة

التصوير العنصري بالألوان

كان للمصور الألماني روبرت لوماير تأثير كبير في تشكيل صورة إفريقيا لدى الأوروبيين لفترة طويلة. وقد صور لوماير في رحلاته بين عامي 1907 و 1909 المستعمرات الألمانية لأول مرة بالألوان ليرسخ بذلك أسس التصوير العنصري.

Doku | Die Erfindung des Rassismus in Farbe

Doku | Die Erfindung des Rassismus in Farbe

 

من خلال الصور التي التقطها روبرت لوماير في رحلاته إلى المستعمرات الألمانية في توغو والكاميرون وناميبيا و تنزانيا كان المصور الشاب يهدف إلى إثارة الدهشة بما تم الاستحواذ عليه في ذروة الحقبة الإمبريالية.

 

 

Doku | Die Erfindung des Rassismus in Farbe

وكان لوماير يأخذ في أمتعته أحدث معدات التصوير في ذلك الوقت للمشاركة في حملة علاقات عامة مخططة بدقة من قبل الإمبراطورية الألمانية، فصدرت الكتب المصورة بأعداد ضخمة، حتى أن بعض الصور لا يزال يستخدم إلى يومنا هذا. وتُظهر صور لوماير الإفريقي بصفته "برّيًا مسالمًا" في كنف طبيعة خلابة ضمن جمالية استعمارية، ما يثير شعورًا لدى المتلقي بالأصالة والصدق في الصور الملونة. لا يرى المشاهد أي أثر للحرب أو المرض أو الجوع أو القتل في صور لوماير. 

Doku | Die Erfindung des Rassismus in Farbe


يأخذنا الوثائقي في رحلة تتحدث عن صور لوماير مستظهرا قصة فصل من تاريخ التصوير الفوتوغرافي الداعم للدعاية الإمبريالية والاستعمار. إنه أيضا اختراع للعنصرية المصورة بالألوان والتي لا تزال آثارها ملموسة حتى يومنا هذا.

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 09 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:15 UTC
السبت  09 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:15 UTC
السبت 09 سبتمبر/أيلول 2023 – 16:15 UTC
السبت 09 سبتمبر/أيلول 2023 – 19:15 UTC
الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023 – 05:15 UTC
الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023– 22:03 UTC
الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023– 11:15 UTC
الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  13 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2023  – 10:15 UTC

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