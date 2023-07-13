التصفيات الأفريقية لمونديال 2026: مفاجآت للمنتخبات العربية؟

أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم التي سحبت الخميس (13 يوليو/ تموز 2023) في أبيدجان، عن مجموعات سهلة نسبيًا لمنتخبات المغرب وتونس والجزائر ومصر.

ووُزعت المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات، حيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخبًا بدلًا من 32 في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصنّفت منتخبات المغرب وتونس والجزائر ومصر في المستوى الأول، وابتسمت القرعة لها كونها جنَّبتها الوقوع إلى جانب غانا وجنوب أفريقيا القويتين واللتين كانتا في المستوى الثاني.

وجاء المغرب الذي بات نهاية العام الماضي أول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ يبلغ نصف نهائي العرس العالمي عندما خسر أمام فرنسا الوصيفة وحل رابعًا، في المجموعة الخامسة إلى جانب زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

ووقعت تونس، التي خرجت من الدور الأول لمونديال قطر بفوز معنوي على فرنسا 1-0 في الجولة الثالثة الأخيرة، في المجموعة الثامنة مع غينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي.

أما الجزائر التي غابت عن النسخة الأخيرة بخسارتها المفاجئة على أرضها أمام الكاميرون في الجولة الأخيرة من التصفيات، فجاءت في المجموعة السابعة إلى جانب غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

وجاءت مصر، التي فشلت بدورها في بلوغ مونديال قطر، في المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ولم ترحم القرعة منتخبي السودان وموريتانيا، فأوقعتهما في المجموعة الثانية إلى جانب السنغال بطلة القارة السمراء والتي ودعت مونديال قطر من ثمن النهائي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتوغو وجنوب السودان.

ولم تكن حال ليبيا أفضل من السودان وموريتانيا، فأوقعتها القرعة في المجموعة الرابعة مع الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وإسواتيني وموريشيوس.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلًا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ السبع الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يجرى كل 4 أعوام.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، د ب أ)