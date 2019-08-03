 التصعيد في إدلب.. مخاوف في ألمانيا من موجة لجوء تذكر بـ 2015 | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.02.2020

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سياسة واقتصاد

التصعيد في إدلب.. مخاوف في ألمانيا من موجة لجوء تذكر بـ 2015

بسبب التصعيد العسكري في إدلب تشهد سوريا موجة نزوح جديدة بلغت مستويات "تثير الرعب"، حسب الأمم المتحدة. والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل تدفع العمليات العسكرية للنظام السوري وحليفه الروسي إلى موجة لجوء جديدة تذكر بعام 2015؟

موجة نزوح جديدة في سوريا تثير مخاوف في ألمانيا من تكرار تجربة 2015

موجة نزوح جديدة في سوريا تثير مخاوف في ألمانيا من تكرار تجربة 2015

منذ أسابيع وأزمة اللاجئين في شمال سوريا تتفاقم بشكل لا مثيل له.ووفقا للأمم المتحدة فإن 1.2 مليون شخص اضطروا إلى النزوح من منطقتي إدلب وحلب خلال الأشهر العشرة الماضية معظمهم من النساء والأطفال، حسبما أكد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ونزح أغلب هؤلاء الأشخاص إلى مخيمات مكتظة في آخر المدن التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة "والجهادية" على الحدود السورية التركية، حيث بلغت الأوضاع هناك "مستويات جديدة تثير الرعب"، حسب بيان الأمم المتحدة. "الأمهات يلجأن إلى حرق المواد البلاستيكية لتدفئة أبنائهن. ويموت أطفال رضع بسبب البرد"، يقول مارك لوكوك.

وحسب منظمات حقوق الإنسان فإن "أرقام النازحين لا تصدق! ففي الأسابيع العشرة الأخيرة فقط، تضاعف عدد اللاجئين". ويضيف المسؤول الأممي لوكوك أن "النازحين يجبرون على النوم في العراء بسبب اكتظاظ المخيمات جميعها ويضطرون لتحمشابة سورية تنقل عبر DW تفاصيل من يوميات جحيم إدلبل درجات الحرارة المنخفضة إلى حدّ التجمد". والسؤال هنا هل تدفع العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام وروسيا، النازحين إلى الهجرة خارجا؟

Konflikt in Syrien (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

صورة من الأرشيف عملية إنقاذ يقوم بها فريق الخوذ البيضاء بعد عمليات قصف نفذها النظام السوري

وفقا لمنظمة الرعاية والإغاثة الطبية "UOSSM"، فإن أكثر من 50 منشأة طبية تم استهدافها منذ بدء العمليات العسكرية لقوات النظام وروسيا على المنطقة. "دمر أمس سلاح الجو الروسي مستشفيين أمام أعيننا"، يقول "ياسر ن." (38 عاما) رئيس فرع مؤسسة الدفاع المدني السوري المعروفة بـ "الخوذ البيضاء" في منطقة حلب لموقع صحيفة "بيلد" الألمانية. ويستطرد قائلا: "سلاح الجو الروسي هو المسؤول الأول عن الكارثة هنا، عمليات القصف التي يقومون بها تخلق موجات نزوح واحدة تلو الأخرى". وبحسب الامم المتحدة، فإن أكثر من 1500 مدني لقي حتفه منذ بدء التصعيد العسكري لقوات النظام وروسيا في إدلب وحلب من بينهم 400 طفل.

التصعيد الروسي السوري في محافظة إدلب، دفع سوريين في بداية هذا الشهر (شباط/فبراير)  للتظاهر أمام الحدود التركية. هدف المظاهرات التي حملت شعار "من إدلب إلى برلين"، كان تسليط الضوء على معاناة  سكان إدلب وعدم إيجادهم مكانًا يلجؤون إليه، بعد التصعيد العسكري الأخير واستهداف قوات النظام المدعومة بالطائرات الروسية المدنيين والمشافي في المدينة. "منازلنا وأسواقنا ومستشفياتنا تقصف يوميا ويتم طردنا، إن لم يتم توقيف ذلك، فسنضطر للهروب"، يقول أحد منظمي التظاهرة لموقع "بيلد" الألماني.

هل تصل أزمة اللاجئين إلى ألمانيا؟

وفقا للإحصائيات الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، شهدت أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا انخفاضا حادا العام الماضي (2019) مقارنة بالعام الذي سبقه (2018). إذ بلغ عدد طلبات اللجوء 142500 طلب في عام 2019، مقابل 162 ألف طلب لجوء في العام الذي سبقه. لكن يوجد أكثر من 4.2 مليون لاجئ عالقون في تركيا حاليا، من بينهم 3.7 مليون لاجئ سوري.

إقرأ المزيد: شابة سورية تنقل عبر DW تفاصيل من يوميات جحيم إدلب

 ورغم انخفاض أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا، مازالت القوارب التي تقل المهاجرين تأتي من الساحل التركي بشكل يومي تقريبا حسبما ما نقلت وكالة أنسا الإيطالية. فوفقا للبيانات، التي أعلن عنها فرع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، فإن 74 ألفا و348 مهاجرا وصلوا إلى السواحل اليونانية على مدار عام 2019. وبلغت نسبة السورييين القادمين نحو 27 بالمئة. و ما يعني أن ضغط الهجرة العالي على طريق البحر المتوسط لن يخف في عام 2020 وهو ما حذر منه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عندما قال "سنواجه تجربة تشبه تجربة عام 2015، إذا لم نساعد الدول الوافعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على مواجهة هذه الهجرة".

"الخوف من أزمة لجوء ثانية مثل عام 2015 مبرر"

من جانب آخر، علمت الحكومة الألمانية في منتصف شهر (ديسمبر/كانون الاول)  بناء على طلب إحاطة وصف بـ"السري" من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، إلى أن تصعيد العمليات العسكرية في شمال سوريا"لم يرافقه ارتفاع ملحوظ في أعداد طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا".

لكن ذلك يمكن أن يتغير بحسب رأي آرمين شوستر خبير الشوؤن الداخلية بالحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل. ففي تصريح له لموقع "بيلد" الألماني أكد شوستر أن "الخوف من أزمة لجوء ثانية مثل عام 2015 مبرر" وأضاف قائلا: "لا يوجد لدى أوروبا الكثير من الوقت للاتفاق على نظام لجوء أوروبي جديد".

 يوافق شتيفان ماير وكيل وزارة الداخلية الألمانية شوستر في رأيه "إذا لم نحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، وإذا لم يكن هناك سلام في شمال سوريا، فسنواجه أزمة لاجئين تشبه تلك التي حصلت في عام 2015".

 

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أردوغان وأزمة اللاجئين

تعد تركيا بوابة اللاجئين إلى "الفردوس الأوروبي"، كما دأب الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان على تهديد دول الاتحاد الاوروبي مرارا وتكرارا بفتح الحدود  أمام اللاجئين السوريين ليتدفقوا على القارة العجوز . أردوغان أكد في أحد تصريحاته مخاطبا أوروبا: "لا يمكن الاعتقاد أن الحدود الفولاذية كافية لحماية الحدود". فهل يفتح الحدود في ظل الازمة الحالية أم تبقى الأمور في إطار التهديدات؟

د.ص-مهاجر نيوز

  • A group of refugees on a truck

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المحطة الأولى رأس العين

    تشير مصادر أممية إلى وجود أكثر من مائتي ألف نازح داخل شمال شرق سوريا منذ بداية الهجوم التركي، الذي بدأ في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر 2019. وكان لمدينة رأس العين الحدودية النصيب الأكبر إثر هجوم مشترك لميليشيات مدعومة من تركيا التركية وقصف جوي. وستبقى المدينة تحت السيطرة التركية وفق اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا.

  • A man crying

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "فقدنا كل شيء"

    وتفيد تقارير بأن أغلب الفارين ينتمون إلى الأكراد. أما ما تبقى في المدينة من مدنيين فهم غالبًا من العرب الذين لا يزالون على تواصل هاتفي بجيرانهم القدامى. وقال هذا الرجل لـ DW (دويتشه فيله): "لقد أخبروني أمس أن الإسلاميين كانوا ينهبون منزلنا؛ لقد فقدنا كل شيء".

  • A group of women queuing for bread

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    كل كَسرة خبز تساعد

    قوات النظام السوري تتمركز على مسافة كيلومترات قليلة من تل تمر بمحافظة الحسكة. ومن ثم، فقد فرَّت على مدار الأيام القليلة الماضية منظماتٌ دولية غير حكومية كانت تتخذ المنطقة مركزًا لها في السابق. ويعتمد النازحون داخليًّا من رأس العين والقرى المجاورة على عمل المنظمات غير الحكومية التي تكافح لمواكبة الأزمة.

  • IDPs open a bag of food

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    قرى خاوية ومخاطر عديدة

    وبخلاف تل تمر، تستقبل قرى متاخمة أخرى مئات النازحين، الذين يعتمدون على منظمات محلية غير حكومية. وأوضح حسن بشير، منسق محلي لمنظمة غير حكومية، في تصريحات لـ DW أنهم "يعيشون في قرى خاوية، يوجد كثيرٌ منها بالقرب من مواقع أخرى خاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة من الأتراك أو خلايا نائمة لداعش".

  • A man leaning on a car

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    وجبة واحدة لكل أسرة

    لهذا النازح العربي القادم من رأس العين أربع زوجات وسيكابدون جميعا مشقة الحصول على ما يكفي لإطعام جميع أطفالهم، إذ تقول المنظمات غير الحكومية إنها لا تستطيع توزيع أكثر من وجبة غذائية واحدة لكل أسرة. وقال لـ DW بعد أن حصل على وجبة غذائية واحدة: "ليس ذنبهم أنهم مجرد أطفال".

  • A child sitting in a class room

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المدارس مغلقة.. إلى الأبد؟

    منذ بداية الهجوم في شمال شرق سوريا والمدارس مغلقة، ويستقبل كثيرٌ منها الآن نازحين داخليًّا من رأس العين. وسينتقل من يستطيع تحمل التكلفة إلى مدن مثل الحسكة، التي تقع على بعد 80 كيلومترًا نحو الجنوب، أما البقية فسيتعين عليهم التكيف مع الظروف القاسية في مدينة حدودية تواجه المزيد من الهجمات من الشمال.

  • A family on the steps of a school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "استمرار الوضع ينذر بكارثة كبرى"

    تعيش حاليًا 50 أسرة كردية من رأس العين في هذه المدرسة المهجورة بتل تمر، وسط غيابٍ للمياه والكهرباء. ومع تدهور الأوضاع الصحية، يخشى أطباءٌ محليون والمستشفى في تل تمر من تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض، إذ أخبر أحد الأطباء المحليين DW: "إذا استمر الوضع هكذا، يجب أن نستعد لكارثة إنسانية كبرى".

  • A man lying on a rug in an abandoned school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    مرضى تقطعت بهم السبل

    على الرغم من أن المشفى في تل تمر يعالج الجرحى، فإنه لا يستطيع مساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض مثل السرطان. وأخبر نازحان DW أنهما كانا من المفترض أن يتلقيا علاجًا كيميائيًّا في دمشق قبل بدء الهجوم، إلَّا أن الوضع الأمني الحالي يجعل الوصول إلى هناك مستحيلًا.

  • A boy standing in the rubble of a destroyed building

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    نوع آخر من أماكن اللعب

    منذ سيطرة تنظيم "داعش" على تل نصري، بقيت القرية المسيحية الواقعة على أطراف تل تمر خاوية، إذ رحل أغلب سكانها السابقين خلال حصار داعش عندما دمَّرت المليشيات الكنائس بمتفجرات، قبل سقوط "الخلافة" المزعومة. ومع عدم وجود مكان آخر يذهبون إليه، يعيش العديد من النازحين داخليًّا من رأس العين في تل نصري.

  • Two boys stand in a destroyed church

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    العيش على الصلاة

    هؤلاء الفِتيانٌ من بين عشرات العالقين في تل نصري، إلَّا أن أوضاع المعيشة القاسية هي أبسط مشكلاتهم. فقبل التقاط الصورة مباشرة، أخبر نازحون DW أنهم تعرضوا لهجوم من قرية مجاورة يُقال إنها واقعة في قبضة إسلاميين، وأوضح مقاتلٌ بقوات سوريا الديمقراطية لـDW: "بدأوا بإطلاق النار علينا واشتبكنا [معهم] لأكثر من ساعة". كارلوس زوروتوزا (تل تمر) / ج.ا


 

 

مختارات

المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

يحاول من نزح جراء المعارك في شمال شرق سوريا النجاة بالاحتماء في منازل ومدارس مهجورة. ومع رحيل المنظمات الدولية غير الحكومية، يصطف المواطنون لساعات من أجل كسرة خبز. أما القلة القليلة التي تبقت من الأطباء فغارقة في عملها. (26.10.2019)  

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