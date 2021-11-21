التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. إلى أين؟

غارات إسرائيلية على أهداف في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع

قالت إسرائيل إن دفاعاتها اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وبأنها شنت غارات على أهداف في القطاع ردا على ذلك، في حين قالت كتائب فلسطينية إنها تصدت للطائرات الإسرائيلية في الجو. يأتي هذا وسط توتر في القدس منذ بداية رمضان.