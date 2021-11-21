التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. إلى أين؟

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تجدد الصدامات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى وغارات جوية على غزة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.. وجهود دبلوماسية للاحتواء.. فما مآلات التصعيد الراهن؟
أطلق مسلحون فلسطينيون فجر الخميس صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية استهدفت القطاع الذي يخضع لسلطة حماس، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد في أجواء التوتر المرتبط بالأماكن المقدسة بالقدس.
دعت خمس دول أوروبية إلى إنهاء المواجهات في القدس، كما أدانت "كل أعمال الإرهاب وإطلاق الصواريخ من غزة". فيما هاتف الرئيس التركي أردوغان نظيره الإسرائيلي هرتسوغ.
قالت إسرائيل إن دفاعاتها اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وبأنها شنت غارات على أهداف في القطاع ردا على ذلك، في حين قالت كتائب فلسطينية إنها تصدت للطائرات الإسرائيلية في الجو. يأتي هذا وسط توتر في القدس منذ بداية رمضان.
فيما تتسارع الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر في القدس وسط مخاوف من تطور الأمر إلى تصعيد دام، أمر رئيس وزراء إسرائيل بمنع وصول نائب يميني متطرّف مثير للجدل إلى باب العمود، في محاولة لمنع مزيد من أعمال العنف.
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