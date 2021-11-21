 التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. إلى أين؟ | مسائية DW | DW | 22.04.2022

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مسائية DW

التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. إلى أين؟

تجدد الصدامات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى وغارات جوية على غزة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.. وجهود دبلوماسية للاحتواء.. فما مآلات التصعيد الراهن؟

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