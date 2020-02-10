 التصعيد السوري التركي.. سحب خيوط اللعبة من روسيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

التصعيد السوري التركي.. سحب خيوط اللعبة من روسيا؟

دخل الصراع السوري التركي في محافظة إدلب مرحلة جديدة من التصعيد قد تؤدي إلى تدهور أكبر للوضع. وهو ما يطرح التساؤل حول الدور الروسي في سوريا، و ما إن كان هذا التصعيد الجديد يخفي معه ضعفاً وتراجعاً لهذا الدور في سوريا.

هل يخفي التصعيد السوري التركي، فشل الدور الروسي في إحتواء الأزمة؟

هل يخفي التصعيد السوري التركي، فشل الدور الروسي في إحتواء الأزمة؟

دخل الصراع التركي السوري حلقة جديدة من التصعيد، بعد مواجهات عسكرية جديدة بين الطرفين في محافظة إدلب. فقد تعرضت قوات عسكرية تركية في إدلب من جديد لقصف سوري ومقتل خمسة جنود وجرح مثلهم. ومن جهته قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة على تويتر إن القوات التركية "ردت مباشرة على الهجوم الذي استهدف جنودنا في إدلب". وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار المواجهة بين الطرفين، بعد مرور أسبوع على تبادل لإطلاق النار بينهما في إدلب، ما أوقع ثمانية قتلى أتراك بينهم خمسة عسكريين.

ومنذ سيطرة الفصائل المسلحة و"الجهادية" على كامل إدلب عام 2015، تصعَد قوات النظام السوري بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية ضمت خلالها مراحل عدة على مراحل. وآخرها  بدأته في كانون الأول/ ديسمبر، إذ شنت هجوماً واسعاً في مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

تصاعد العنف الأخير بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية في شمال غرب سوريا قد يؤدي، بحسب مراقبين إلى تدهور أكثر للوضع المضطرب أصلا في إدلب. وفي خطوة تهدف إلى خفض التوتر، ووقف الاشتباكات بين الطرفين، زار وفد روسي تركيا.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، دعا المسؤولون الأتراك موسكو إلى "تحمل مسؤوليتها" باعتبارها بلداً يضمن اتفاقاً لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في سوتشي عام 2018. وهو ما يطرح التساؤل حول الدور الروسي في منع الصدام بين سوريا وتركيا، فهل فشلت روسيا في احتواء الطرفين؟

فشل في "احتواء الخصوم"؟

باعتبارها الداعم للنظام السوري، روسيا لا تستطيع أن تكون الطرف المحايد في الصراع السوري التركي، كي تمنع الصدام بين الطرفين، حسب الكاتب الصحفي والباحث السياسي، المقيم في لندن، محمد قواص، الذي يرى أن روسيا هي من يتحكم في خيوط اللعبة لحد الآن وبالتالي فإن أي تحرك للقوات السورية بالأخص في مسألة ضرب أهداف تركية، لا يمكن أن يأتي دون غطاء من روسيا. وعزا الباحث السياسي في حواره مع DW عربية الصدام والتصعيد الآتي من دمشق باتجاه الأهداف التركية إلى "الخلاف الكبير الناتج ما بين موسكو وأنقرة".

التصعيد العسكري الحالي بين الجيش السوري والقوات التركية في محافظة إدلب، يعتبر حسب محللين أسوأ أزمة تواجه العلاقات التركية الروسية منذ حادث إسقاط الأتراك لمقاتلة روسية على الحدود السورية التركية عام 2015.

عربات عسكرية تركية في بلدة دانا

عربات عسكرية تركية في بلدة دانا

من ناحية أخرى يرى قواص أن قوة الدور الروسي في سوريا تتمثل في أن موسكو كانت تعتمد على احتكار القوة، فليس هناك أي قوة دولية تشاركها هذا النفوذ في سوريا وهي التي تشرف أيضاً على علاقات سوريا مع تركيا وإيران ولهذا "لا يمكن القول إن الدور الروسي قد ضعف أو أن روسيا قد فشلت في سوريا، إلا في حالة تدخل جدي من قبل قوة دولية أخرى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية".

واشنطن تسحب خيوط اللعبة من روسيا؟

في ردها على القصف المدفعي السوري لمواقع تركية في شمال غرب سوريا، أعلنت واشنطن تأييدها لأنقرة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي وعرضت عليها المساعدة، فيما هددت بفرض عقوبات على دمشق في محاولة منها لدفع النظام السوري وحليفته روسيا إلى إنهاء التصعيد.

مختارات

بعد يوم من تحذير الرئيس أردوغان لقوات النظام السوري، جددت تركيا دعوتها لروسيا من أجل وقف الهجمات على إدلب. المتحدث باسم أردوغان كشف عن زيارة لوفد روسي قائلا إن بلاده تتوقع وضع خريطة طريق للمستقبل في إدلب خلال الزيارة. (06.02.2020)

قال الرئيس التركي أردوغان إن التطورات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا صارت "خارج نطاق السيطرة"، وذلك بعد إعلان أنقرة مقتل خمسة من جنودها في قصف سوري، فيما قصفت تركيا مواقع للنظام السوري وقتلت نحو 13 جندياً حكومياً. (03.02.2020)

كما سبق أن أعلن الموفد الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إنه "قلق جداً جداً إزاء "النزاع الخطير للغاية" في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. من جهته وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القصف السوري لمواقع تركية في محافظة إدلب بأنه "تصعيد خطير" وقال إن المسؤولين الأمريكيين يدعمون في شكل تام ما أسماه "أعمال الدفاع عن النفس المبررة" التي قامت بها تركيا رداً على القصف.

هذا التدخل الأمريكي المباشر في دعم تركيا بعد التصعيد في محافظة إدلب، يوضح أن روسيا لم تعد اللاعب الوحيد في هذا الصراع، حسب الباحث السياسي، محمد قواص: "الموقف الأمريكي هذه المرة جاد ليس فقط في دعم تركيا ولكن يريد أيضاً أن يوقف ما أسميه بـ ‘الوكالة الأمريكية‘المعطاة إلى بوتين. وتريد أمريكا أن تعود إلى سوريا بصفتها شريكة في أي تسويات مقبلة". ويشير قواص إلى أن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقدم على مغامراته العسكرية في سوريا والتي بدأت منذ سبتمبر/ أيلول عام 2015، إلا بعد أن أعطي له الضوء الأخضر من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبعد تفاهمات جرت بينه وبين أطراف داعمة أخرى في هذا الملف.

لكن بالنظر إلى تجارب سابقة حول موقف الأمريكيين الذي بدا غير معني كثيراً بالملف السوري وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول رغبته الانسحاب كلياً من  سوريا، يرى قواص أنه يجب الانتظار حتى يتضح ما إن كان هذا السعي الأمريكي "جدياً أم أنه فعلاً مرحلة مؤقتة".

مشاهدة الفيديو 39:31

هل بدأت الحرب بين تركيا وسوريا في إدلب؟

مواجهة مباشرة؟

دفع التصعيد العسكري الأخير منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول بما يقارب 689 ألف شخص للنزوح من محافظتي إدلب وحلب، وفق الأمم المتحدة. وتخشى تركيا أن يؤدي الهجوم الجديد لقوات النظام السوري إلى موجة نزوح جديدة في اتجاه أراضيها وخصوصاً أن أكثر من 3,5 ملايين سوري لجأوا إليها منذ عام 2011.

ورداً على الانتقادات التي تعرضت لها تركيا بعد التدخل العسكري في سوريا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدفه إبعاد خطر الإرهاب عن الحدود التركية، كما هدد الأوروبيين بموجة لجوء جديدة.

وتعد موجة النزوح الأخيرة من بين الأكبر منذ اندلاع النزاع عام 2011. من جهتها حذرت منظمات إنسانية دولية من "كارثة إنسانية" جراء موجة النزوح الضخمة.

أحد السيناريوهات المطروحة الآن هو احتمال حدوث تصعيد مباشر بين روسيا وتركيا، وهو ما لا يعتقد حدوثه، توبياس شنايدر، من المعهد الدولي للسياسات العامة في برلين إذ يقول: "لا أعتقد أن المواجهة المباشرة بين القوات الروسية والتركية مطروحة الآن. قد نشهد نوعاً من النزاعات البسيطة كما رأينا في عام 2015 عندما أسقط الأتراك طائرة روسية وبعدها نرى من سيتراجع أولاً".

ويرى شنايدر أن الفرضية الشائعة الآن هي أن الأتراك الآن في وضع أضعف داخل سوريا، لكن ذلك غير مؤكد، حسب قوله، إذ "يجب انتظار نتيجة المحادثات الروسية التركية وبيان أردوغان المرتقب، والذي سيوضح فيه، حسب اعتقادي موقف حكومته من الوضع في إدلب وما هو على استعداد للقيام به".

إيمان ملوك/ توم ألينسون

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


 

مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

تركيا تصمت استهدف أرتالها في إدلب...ما الذي جرى بالضبط؟ 10.02.2020

من يقف خلف الهجمات التي تعرض لها الجيش التركي في إدلب؟ وهل تقود حرب بين تركيا والنظام السوري؟

الجيش السوري يقترب من السيطرة على طريق حلب - دمشق الدولي 09.02.2020

الجيش السوري يواصل تقدمه في ريفي إدلب وحلب، والمعارضة المسلحة تحاول وقف تقدمه، وتركيا تواصل إرسال حشود عسكرية لتعزيز مواقعها في إدلب

النازحون في إدلب... "النظام السوري" وراءهم.. والجيش التركي أمامهم... أين المفر؟ 10.02.2020

ما هي الخيارات المتوفرة أمام المدنيين المتواجدين في إدلب في ظل تقدم الجيش السوري في المنطقة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  