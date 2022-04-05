التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

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في كلمة له أمام البرلمان.. المستشار الألماني أولاف شولتس يتعهد بالمضي قدما في دعم أوكرانيا ويدعو بوتين إلى إنهاء الحرب فورا ويدعم فرض المزيد من العقوبات على روسيا.. إلى أي حد ستذهب ألمانيا في دعمها لكييف وفي تصعيدها ضد موسكو؟
تزامنا مع زيارة وفد أوروبي رفيع لأوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي خامس حزمة عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا، كما كشف التكتل عن حجم الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية المجمدة في وعدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات.
ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.
اتهمت موسكو وزيرة الخارجية الألمانية بانتهاج "دعاية الكراهية" وبالمعاناة من "هيستريا معاداة الروس". هذا في وقت ألمحت فيه بيربوك إلى استعداد بلادها لتوريد مزيد من أنظمة الأسلحة لأوكرانيا وأيدت حظر استيراد الفحم الروسي.
بهدف تأكيد الدعم لأوكرانيا تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين زيارة كييف برفقة ممثل السياسية الخارجية للاتحاد الأوربي. وفيما تتواصل عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية، تهدد موسكو بالرد بالمثل.
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