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التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

في كلمة له أمام البرلمان.. المستشار الألماني أولاف شولتس يتعهد بالمضي قدما في دعم أوكرانيا ويدعو بوتين إلى إنهاء الحرب فورا ويدعم فرض المزيد من العقوبات على روسيا.. إلى أي حد ستذهب ألمانيا في دعمها لكييف وفي تصعيدها ضد موسكو؟