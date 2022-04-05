التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

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أثناء مثوله أمام النواب للرد على أسئلتهم، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس يتعهد بالمضي قدما في دعم أوكرانيا ويدعو بوتين إلى إنهاء الحرب فورا ويدعم فرض المزيد من العقوبات على روسيا.. إلى أي حد ستذهب ألمانيا في دعمها لكييف وفي تصعيدها ضد موسكو؟
اتهمت موسكو وزيرة الخارجية الألمانية بانتهاج "دعاية الكراهية" وبالمعاناة من "هيستريا معاداة الروس". هذا في وقت ألمحت فيه بيربوك إلى استعداد بلادها لتوريد مزيد من أنظمة الأسلحة لأوكرانيا وأيدت حظر استيراد الفحم الروسي.
بهدف تأكيد الدعم لأوكرانيا تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين زيارة كييف برفقة ممثل السياسية الخارجية للاتحاد الأوربي. وفيما تتواصل عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية، تهدد موسكو بالرد بالمثل.
تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.
تخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامات للجيش الروسي بقتل مدنيين في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. والنقاش يدور مجددا حول استهداف قطاع الغاز الروسي بالعقوبات.
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