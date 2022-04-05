 التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟ | مسائية DW | DW | 06.04.2022

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مسائية DW

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

أثناء مثوله أمام النواب للرد على أسئلتهم، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس يتعهد بالمضي قدما في دعم أوكرانيا ويدعو بوتين إلى إنهاء الحرب فورا ويدعم فرض المزيد من العقوبات على روسيا.. إلى أي حد ستذهب ألمانيا في دعمها لكييف وفي تصعيدها ضد موسكو؟

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