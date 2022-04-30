التصحر: هل يمكننا إنقاذ الكوكب من الدمار؟

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تتسع رقعة الصحارى في كافة أنحاء العالم وبشكل متسارع يهدد حياة مليار من البشر. وهذا التصحر سبب مباشر للتغير المناخي في كافة القارات. إلا أنه هناك حلول لهذه المشكلة سنتعرف عليها في حلقة هذا الأسبوع من العولمة.
يلتقي مسؤولون وممثلون عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي لمناقشة أزمة التغير المناخي والحد من تأثيراتها سياسيا واقتصاديا واجتماعياً. فهل يتم التوصل خلال المؤتمر لحلول "واقعية" تحد من أثر الكارثة المنتظرة؟
المستشفيات العراقية تسجل مئات حالات الاختناق بسبب عواصف ترابية وتصاعد الغبار الكثيف، فيما أعلنت هيئة الحشد العراقي عن صدّ هجوم لداعش حاول استغلال الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ أيام لتنفيذ هجوم.
الحرب المستمرة في اليمن، باتت تهدد البيئة أيضا. فبسبب ندرة المحروقات وارتفاع أسعارها، يلجأ الناس لقطع الأشجار واستخدامها وقودا للتدفئة والطهي وغير ذلك. وهو ما يهدد الغطاء النباتي ويفاقم آثار التغير المناخي المدمرة.
تعمل دول الشرق الأوسط على تعزيز استقلالها الغذائي لمواجهة النقص المتوقع في إمدادات القمح. ولكن على الرغم من بعض المبادرات المشجعة، فإن التحديات الحالية تجعل "السيادة الغذائية" شبه مستحيلة، على الأقل في الوقت الحالي.
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