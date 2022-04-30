 التصحر: هل يمكننا إنقاذ الكوكب من الدمار؟ | العولمة 3000 | DW | 07.05.2022

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العولمة 3000

التصحر: هل يمكننا إنقاذ الكوكب من الدمار؟

تتسع رقعة الصحارى في كافة أنحاء العالم وبشكل متسارع يهدد حياة مليار من البشر. وهذا التصحر سبب مباشر للتغير المناخي في كافة القارات. إلا أنه هناك حلول لهذه المشكلة سنتعرف عليها في حلقة هذا الأسبوع من العولمة.

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