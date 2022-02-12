التشيلو وسيلة للبقاء

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كانت أنيتا لاسكر- والفيش تبلغ من العمر 18 عامًا عندما رحلها النازيون في عام 1943 إلى معسكر الاعتقال في أوشفيتز بيركيناو. وهناك انضمت إلى أوركسترا الفتيات، لأنها كانت تجيد العزف على التشيلو؛ فكانت تلك الآلة الموسيقية بمثابة المنقذ لحياتها.
يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.
منذ عام 1996، يحيي البرلمان الألماني (بوندستاغ) والناجون من معسكرات الإبادة في الـ27 من يناير سنويا، ذكرى جرائم النازية بحق الإنسانية. وغالبا ما يتعلق أيضا بالمخاطر الراهنة في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
انتقد وزير الخارجية الألماني المناهضين لارتداء الكمامات والذين يقارنون أنفسهم بضحايا النازية، متهماً إياهم بالتقليل من شأن المحرقة والسخرية من شجاعة الناجين. وشهدت ألمانيا مظاهرات مناوئة لإجراءات كورونا وأخرى مؤيدة لها.
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