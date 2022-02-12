واحة الثقافة

التشيلو وسيلة للبقاء

كانت أنيتا لاسكر- والفيش تبلغ من العمر 18 عامًا عندما رحلها النازيون في عام 1943 إلى معسكر الاعتقال في أوشفيتز بيركيناو. وهناك انضمت إلى أوركسترا الفتيات، لأنها كانت تجيد العزف على التشيلو؛ فكانت تلك الآلة الموسيقية بمثابة المنقذ لحياتها.