 التزلج على كرسي متحرك | يوروماكس | DW | 29.05.2022

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يوروماكس

التزلج على كرسي متحرك

يُظهر ديفيد ليبوسر أن التزلج على كرسي متحرك هو أسلوب حياة ورياضة عنيفة في نفس الوقت كالتزلج على الألواح. البطل الألماني في التزلج على الكراسي المتحركة يقدم ورش عمل في الرياضة ويسعى بذلك لكسر القوالب النمطية.

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