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يُظهر ديفيد ليبوسر أن التزلج على كرسي متحرك هو أسلوب حياة ورياضة عنيفة في نفس الوقت كالتزلج على الألواح. البطل الألماني في التزلج على الكراسي المتحركة يقدم ورش عمل في الرياضة ويسعى بذلك لكسر القوالب النمطية.
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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