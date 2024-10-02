"التزاما بأمن إسرائيل" ـ فرنسا تحشد لمواجهة التهديد الإيراني

قالت فرنسا إنها "حركت" قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني ودعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أن شنت طهران هجوما صاروخيا على إٍسرائيل. ودان ماكرون "بأشدّ العبارات" الهجوم الإيراني على إسرائيل.

قالت فرنسا في بيان ليلة أمس الثلاثاء (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024) بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة التصعيد الإقليمي "التزاما بأمن إسرائيل، حشدت فرنسا اليوم مواردها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني"، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

ولم يتطرق البيان لتفاصيل عن الموارد العسكرية الفرنسية الإضافية التي تم إرسالها إلى المنطقة.

وأعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أدان بأشدّ العبارات الهجمات الجديدة التي شنّتها إيران على إسرائيل "، مشيرا إلى أنّ باريس "حرّكت" الثلاثاء "قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدّي للتهديد الإيراني".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صدر فجر اليوم الأربعاء في ختام اجتماع لمجلس الدفاع إنّ ماكرون طالب "حزب الله بوقف أعماله الإرهابية ضدّ إسرائيل وسكّانها"، مذكّرا بأنّ فرنسا "متمسّكة بأمن إسرائيل".

بالمقابل طلب الرئيس الفرنسي من السلطات الإسرائيلية "أن تضع في أسرع وقت ممكن حدّا" لـ"عملياتها العسكرية" في لبنان. كما دعا ماكرون "كل الأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط" إلى "إظهار أكبر قدر من ضبط النفس".

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ بارو "سيتشاور مع كلّ من بإمكانه أن يؤدّي دورا في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكل جوانبها، لا سيما في ما يتعلق بالوضع في كل من لبنان وغزة".

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية جان نويل بارو تحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لتنسيق الجهود الدبلوماسية.

وحاولت باريس وواشنطن الأسبوع الماضي التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان قبل ساعات فقط من شن إسرائيل ضربات جوية أسفرت عن مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.

وقالت الخارجية الفرنسية إنها دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط عصر اليوم الأربعاء.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، أ ف ب)