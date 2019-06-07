الترويج لـ"زواج مدته يوم واحد" لمن يرغب في زيارة أمستردام

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مكتب السياحة في عاصمة هولندا أطلق مبادرة فريدة من نوعها حيث يمكن لأي زائر لأمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، في ارتباط لا يدوم طويلا. وحسب المصدر ذاته فإن مكتب السياحة يريد من هذه المبادرة غير المسبوقة تحسين العلاقة بين المدينة والسياح.

وذكر موقع "stuff" النيوزيلندي أن حفل الزواج رمزي وليس ملزما قانونيا ولا يشمل إقامة أي علاقة. ويرى مسؤولو مدينة أمستردام أن هذا الزواج يمنح الفرصة للزوار للتعرف على سكان المدينة واستكشاف معالم سياحية غير معروفة وأقل شعبية في المدينة بما سيساهم في التخفيف من الاكتضاض الذي تشهده الأماكن السياحية المشهورة بالمدينة.

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ومن بين الأنشطة التي يمكن القيام بها خلال مرافقة "الزوج/ة المزيف/ة" هو القيام بجولة بالقارب واصطياد البقايا البلاستيكية من القنوات المائية في المدينة، أو تنظيف رصيف الراجلين من الأعشاب. وتعاني مدينة أمستردام من تدفق ملايين السياح على المناطق السياحية البارزة، ففي العام الماضي زار المدينة حوالي 21 مليون سائح. وقد سبق هذه المبادرة تجارب أخرى لتخفيف الضغط على أمستردام مثل حملة "استمتع واحترم" في يونيو/ حزيران العام الماضي والتي تفرض غرامات باهظة على السائحين بسبب الإزعاج، مثل التبول في الأماكن العامة.

ع.اع. / ط.أ