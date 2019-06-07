الترويج لـ"زواج مدته يوم واحد" لمن يرغب في زيارة أمستردام

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مكتب السياحة في عاصمة هولندا أطلق مبادرة فريدة من نوعها حيث يمكن لأي زائر لأمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، في ارتباط لا يدوم طويلا. وحسب المصدر ذاته فإن مكتب السياحة يريد من هذه المبادرة غير المسبوقة تحسين العلاقة بين المدينة والسياح.
وذكر موقع "stuff" النيوزيلندي أن حفل الزواج رمزي وليس ملزما قانونيا ولا يشمل إقامة أي علاقة. ويرى مسؤولو مدينة أمستردام أن هذا الزواج يمنح الفرصة للزوار للتعرف على سكان المدينة واستكشاف معالم سياحية غير معروفة وأقل شعبية في المدينة بما سيساهم في التخفيف من الاكتضاض الذي تشهده الأماكن السياحية المشهورة بالمدينة.
ومن بين الأنشطة التي يمكن القيام بها خلال مرافقة "الزوج/ة المزيف/ة" هو القيام بجولة بالقارب واصطياد البقايا البلاستيكية من القنوات المائية في المدينة، أو تنظيف رصيف الراجلين من الأعشاب. وتعاني مدينة أمستردام من تدفق ملايين السياح على المناطق السياحية البارزة، ففي العام الماضي زار المدينة حوالي 21 مليون سائح. وقد سبق هذه المبادرة تجارب أخرى لتخفيف الضغط على أمستردام مثل حملة "استمتع واحترم" في يونيو/ حزيران العام الماضي والتي تفرض غرامات باهظة على السائحين بسبب الإزعاج، مثل التبول في الأماكن العامة.
ع.اع. / ط.أ
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
شبكة قنوات مائية
يبلغ طول الممرات والقنوات المائية التي تربط بين أطراف مدينة أمستردام أكثر من 100 كم، وتؤمن الانتقال الأمثل بين أطراف المدينة. ويرجع تاريخ هذه الممرات إلى القرن السابع عشر عندما كانت العاصمة الهولندية من أغنى وأكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. وتُستخدم للتنقلات اليومية ولمشاهدة أشهر معالم المدينة السياحية.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
الدراجة الهوائية وسيلة نقل
يبلغ عدد الدراجات الهوائية أكثر من 800 ألف دراجة وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة أمستردام. كما تستضيف المدينة سباق الدراجات الدولي الذي يهدف إلى نشر الوعي البيئي والتحذير من خطر الانبعاثات السامة والمحافظة على صحتنا. ويبقى أن نشير إلى أن جميع أيام العام مناسبة لركوب الدراجة.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
هندسة معمارية مميزة
تتخذ واجهات وأسطح أبنية المدينة أشكال "الجملون" الذي يعتبر من السمات التقليدية المميزة لتاريخ الهندسة المعمارية لكل بناء من أبنية مدينة أمستردام. كما يمكن مشاهدة الكثير من هذه الأبنية على ضفاف القنوات المائية.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
مشاهيرالفن في أمستردام
يضم متحف ريجكس، الذي يقع في ساحة المتاحف، أرقى أعمال مشاهير الفنانين الهولندين أمثال: رامبرانت وهالس وفيرمير وسيستين. وفي هذا المتحف يُمكنك أن تشاهد لوحة الفنان رامبرانت "دورية الليل" التي أعيدت إلى المتحف عام 2013 بعد أن خضعت لعمليات صيانة وترميم استغرقت أكثر من 10 سنوات.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
زهرة عباد الشمس
إحياء ذكرى الفنان الهولندي الشهير فان كوخ، بعرض أكثر من 700 لوحة وعمل فني في متحف فان كوخ للأعمال واللوحات التي تمثل مرحلة ما بعد الإنطباعية، وعرض أعمال كوخ في المتحف الذي أعيد افتتاحه في عام 2015 وقد أحيط بمتاهات من زهرة عباد الشمس التي اشتهر الفنان فان كوخ برسمها في لوحاته.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
متحف آني فرانك
اختبأت الفتاة اليهودية آني فرانك في أمستردام بعد هروبها مع عائلتها من ألمانيا، ودونت يومياتها لمدة سنتين خلال الحرب العالمية الثانية. تُرجمت مذكراتها اليومية إلى أكثر من ستين لغة عالمية، وهي شهادة على قدرة الإنسان على التفاؤل في وجه الشر. تحول المنزل إلى متحف وتم الإحتفاظ بملحق يسمح لزوار المتحف أن يطلعوا على واقع الحياة القاسية أثناء اختباء فرانك في المنزل.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
يوم الاستقلال
في أمستردام يجتمع التاريخ مع الفنون والمتعة. المدينة تحرص على الاحتفال بكل ما يتعلق بالمتعة والبطولة والسرور والتنوير. يصادف الـ 5 من شهر أيار/ مايو يوم تحرير واستقلال هولندا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات على طول القنوات المائية وممرات وشوارع العاصمة الهولندية الدائمة الحيوية والتألق.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
منطقة الأضواء الحمراء
اسم منطقة الأضواء الحمراء يعيد إلى الذاكرة السمعة السيئة التي عُرفت بها العاصمة الهولندية. ولكنها أكثر من منطقة لدور الدعارة، إذ يوجد فيها أقدم متحف للجنس في العالم حيث يتناول تاريخ الدعارة وثقافة الجنس.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
المقاهي
لاتحظى المقاهي ودور الثقافة المختلفة بنفس درجة القبول من قبل الجميع. وتشتهر أمستردام بانفتاحها وبسياستها الخاصة التي تسمح بتعاطي الحشيش. وكثير من السياح يقصدون المدينة بهدف تدخين الحشيش في مقاهي العاصمة الهولندية.
-
هذه الأسباب ستدفعك حتما لزيارة أمستردام!
التطلع إلى المستقبل
بإمكان الزائر مشاهدة الأبنية الحديثة في جميع أنحاء المدينة وهي تقف جنباً إلى جنب مع الأبنية التي يرجع تاريخها إلى عصر النهضة، ومن بين أشهر المباني والمنشآت جسر ليكس فان ديلدن وبناء متحف العلوم رينزو بيانو الذي يُمجد التاريخ البحري الهولندي ويُشير بالوقت نفسه إلى المستقبل. الكاتب: ايزابيل روس/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني