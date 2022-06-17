الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.. ماذا يعني لأوكرانيا؟

أين وصلت مفاوضات أوكرانيا لدخول الاتحاد الأوروبي؟

وصلت أورسولا فون دير لايين إلى كييف في زيارة تخصص لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد، وتوجد عراقيل وتحفظات كثيرة من عدة دول على هذا الانضمام المحتمل. من هي الدول الداعمة؟ والأخرى المتحفظة؟