الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.. ماذا يعني لأوكرانيا؟

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في تحد لروسيا.. المفوضية الأوروبية توصي بمنح أوكرانيا وضع المشرح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. كييف تتحدث عن قرار تاريخي وموسكو تنتقد.. ماذا تعني هذه الخطوة لأوكرانيا وللاتحاد الأوروبي نفسه؟
أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأصبح على زعماء الاتحاد اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في الأمر، لكن أمام الدولتين عملية انضمام طويلة وصعبة ستستغرق سنوات.
"أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية"، هكذا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده منح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. شولتس يقوم رفقة زعماء أوروبيين آخرين بزيارة إلى أوكرانيا.
في خطاب ألقاه بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دافع الرئيس الروسي بوتين عن الحرب في أوكرانيا وأشار إلى أن بلاده تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. ووصف العقوبات الغربية ضد بلاده بـ"العبثية".
وصلت أورسولا فون دير لايين إلى كييف في زيارة تخصص لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد، وتوجد عراقيل وتحفظات كثيرة من عدة دول على هذا الانضمام المحتمل. من هي الدول الداعمة؟ والأخرى المتحفظة؟
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