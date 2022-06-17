 الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.. ماذا يعني لأوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 17.06.2022

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مسائية DW

الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.. ماذا يعني لأوكرانيا؟

في تحد لروسيا.. المفوضية الأوروبية توصي بمنح أوكرانيا وضع المشرح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. كييف تتحدث عن قرار تاريخي وموسكو تنتقد.. ماذا تعني هذه الخطوة لأوكرانيا وللاتحاد الأوروبي نفسه؟

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