 الترجي التونسي يطيح بالأهلي ويتوج بطلا لأفريقيا للمرة الثالثة | عالم الرياضة | DW | 09.11.2018

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عالم الرياضة

الترجي التونسي يطيح بالأهلي ويتوج بطلا لأفريقيا للمرة الثالثة

لحق الترجي التونسي بقافلة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في كانون أول/ديسمبر المقبل بأبو ظبي وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على نظيره الأهلي المصري.

Fußball | Afrikanische Champions League | Esperance Tunis gewinnt Titel (Reuters/Z. Souissi)

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على الأهلي المصري اليوم الجمعة (9 تشرين ثان/نوفمبر 2018) على ملعب رادس الأولمبي في إياب الدور النهائي للبطولة.

ورغم هزيمته 1 / 3 في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على ملعب "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية، قلب الترجي النتيجة النهائية لصالحه بالفوز 3 / صفر حيث تغلب على الأهلي 4 / 3 في مجموع المباراتين.

واللقب هو الثالث للترجي في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث سبق للفريق الفوز باللقب في 1994 و2011 فيما تجمد رصيد الأهلي عند ثمانية ألقاب (رقم قياسي) علما بأن الفريق المصري خاض النهائي للمرة الثانية عشر في تاريخه.

 

Fußball | Afrikanische Champions League | Esperance Tunis gewinnt Titel (Reuters/Z. Souissi)

فرحة كبيرة في أوساط جمهور الترجي التونسي

ويدين الترجي بالفضل الكبير في هذا الفوز والتتويج إلى لاعبه سعد بقير الذي سجل هدفي التقدم للفريق، حيث افتتح التسجيل في وقت قاتل وذلك بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول ثم عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني له في الدقيقة 54 قبل أن يحرز أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 86 . وعزز البدري صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى ثمانية أهداف.

ورغم محاولات الأهلي في الشوط الثاني بعد اهتزاز شباكه بالهدف الثاني ، افتقدت هذه المحاولات للفعالية. لتنتهي النتيجة بفوز الترجي بثلاثية نظيفة وتتويجه باللقب الإفريقي.

ي.ب/ هـ د (د ب أ)

 

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