الترجي التونسي يتوج بطلا للدوري المحلي للمرة السادسة تواليا

توج فريق الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الـ32 في تاريخه والسادسة على التوالي، بعد فوزه على اتحاد بن قردان 2 / 1 اليوم الأحد (26 يونيو/ حزيران 2022) في الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات مجموعة التتويج. وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل الاتحاد المنستيري مع الصفاقسي 2/2 وتعادل النجم الساحلي والأفريقي سلبيا.

واعتمد الاتحاد التونسي في هذا الموسم نظاما جديدا بسبب التزامات الفرق الوطنية، وذلك من مجموعتين لكل واحدة ثماني فرق، وتتأهل الفرق الثلاث الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية التي تلعب بالذهاب والإياب.

وتقدم اتحاد بن قردان بهدف سجله فخر الدين العوجي في الدقيقة السادسة، وتعادل محمد علي بن حمودة في الدقيقة 85 للترجي قبل أن يسجل إلياس شتي هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأهدر محمد علي بن رمضان ركلة جزاء للترجي في الدقيقة 40.

ورفع الترجي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد اتحاد بن قردان عند ثلاث نقاط في المركز السادس. وفي المباراة الثانية، تعادل الاتحاد المنستيري مع ضيفه الصفاقسي 2/2 ولكن هذا لم يكن كافيا للتتويج باللقب.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الترجي.

وكان بن قردان هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة السادسة عندما تمكن وضاح الزايدي من قطع الكرة من هاني عمامو، الذي تباطأ في لعب الكرة، ودخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ومرر الكرة لحظة خروج الحارس صدقي الدبشي ليقابلها فخر الدين العوجي بتسديدة إلى داخل المرمى.

بعدها فرض الترجي سيطرتهعلى مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التعادل، وسط تراجع من لاعبي اتحاد بن قردان للحفاظ على تقدمه.

وبعد ضغط كبير، أسفرت الهجمات المتتالية للترجي لتسفر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها محمد علي بن حمودة وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات الترجي لتسجيل هدف الفوز وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عندما سدد إلياس شتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك ليطلق بعده الحكم صافرة نهاية اللقاء.

ع.ا/ع.ج ( د ب أ)