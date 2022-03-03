 التربية المتنوعة | صحتك بين يديك | DW | 10.03.2022

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صحتك بين يديك

التربية المتنوعة

تلعب التنشئة والخبرة دوراً كبيرا في تحديدا أدوار الجنسين ونظرتنا أيضا إلى ذوي ألوان البشرة المختلفة عنا أو الاشخاص القادمين من ثقافات أخرى. الألعاب والكتب المصورة يمكن أن تساعد في تعليم الأطفال الانفتاح والتسامح كسلوك طبيعي.

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