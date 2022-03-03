التربية المتنوعة

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تلعب التنشئة والخبرة دوراً كبيرا في تحديدا أدوار الجنسين ونظرتنا أيضا إلى ذوي ألوان البشرة المختلفة عنا أو الاشخاص القادمين من ثقافات أخرى. الألعاب والكتب المصورة يمكن أن تساعد في تعليم الأطفال الانفتاح والتسامح كسلوك طبيعي.
أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح لمساجد المدينة بإسماع صوت آذان الصلاة أيام الجمعة عبر مكبرات الصوت، في خطوة أثارت جدلا واسعا. تزامنا مع نقاش متجدد حول مكانة الإسلام وقدرته على الاندماج في المجتمع الألماني.
بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" وقعت خلال مباراتي المجر أمام فرنسا والبرتغال خلال منافسات يورو 2020. الحديث يدور بالخصوص حول تعرض نجمي فرنسا مبابي وبنزيمة لتعليقات "عنصرية".
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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