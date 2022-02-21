 التدرب على تحقيق التوازن | المستقبل الآن | DW | 08.05.2022

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المستقبل الآن

التدرب على تحقيق التوازن

تعتبر تمارين الحفاظ على التوازن مهمة، ليس فقط للجسد، بل للروح أيضاً. اليوم سنتعرف على مجموعة من التمارين والرياضات الواجب اتباعها حتى في سن الطفولة.

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الشعور بالتوازن 08.05.2022

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16.07.2021, Dresden - Ein Mann hält im Einkaufszentrum Elbepark seine FFP2 Maske in der Hand. In Sachsen wird ab heute die Maskenpflicht gelockert. Wenn die Zahl neuer Corona-Fälle pro 100000 Einwohnern und sieben Tagen unter 10 liegt - wie derzeit in allen Städten und Landkreisen - und der Mindestabstand eingehalten wird, muss beim Einkaufen in Supermärkten und anderen Geschäften keine Maske mehr getragen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

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