التدرب على تحقيق التوازن

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تعتبر تمارين الحفاظ على التوازن مهمة، ليس فقط للجسد، بل للروح أيضاً. اليوم سنتعرف على مجموعة من التمارين والرياضات الواجب اتباعها حتى في سن الطفولة.
يشكل الحفاظ على الصحة واللياقة تحدياً كبيراً بالنسبة لكثير من الصائمين في رمضان، خصوصاً وأن بعضهم يصوم لأكثر من 20 ساعة في بعض الدول. فكيف يمكن تحقيق التوازن الغذائي خلال رمضان؟ خبيرا تغذية لديهما الإجابة!
تحت شعار "عالم واحد، بلد واحد" افتتح الرئيس الصيني دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط جو مشحون بالتوترات، ومقاطعة دبلوماسية بسبب الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان، فيما دعا رئيس اللجنة الأولمبية إلى السلام.
افتُتحت الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين، بعد عاصفة من الجدل خيّمت على استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس بسبب غزو الأولى لأوكرانيا. وتبدو الأجواء مشحونة في الأوساط الرياضية.
مع اقتراب الحرب الأوكرانية على دخول شهرها الثالث، بولندا تستقبل اللاجئين الأوكرانيين، وتعمل على تأمين ظروفٍ جيدة لإقامتهم، لكنها تواجه أيضا تدفق لاجئين آخرين قدموا من الحدود البيلاروسية.
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