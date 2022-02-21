التدرب على تحقيق التوازن

خبراء تغذية: هكذا تحافظ على صحتك طوال اليوم في رمضان!

يشكل الحفاظ على الصحة واللياقة تحدياً كبيراً بالنسبة لكثير من الصائمين في رمضان، خصوصاً وأن بعضهم يصوم لأكثر من 20 ساعة في بعض الدول. فكيف يمكن تحقيق التوازن الغذائي خلال رمضان؟ خبيرا تغذية لديهما الإجابة!