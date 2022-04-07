 التدخين وسبل الإقلاع عنه | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2022

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صحتك بين يديك

التدخين وسبل الإقلاع عنه

أثبت العلاج الجماعي القائم على العلاج السلوكي نجاحه بشكل خاص في الدراسات المتعلقة بطرق الإقلاع عن التدخين. إذ يتم الاعتناء بالمدخنين وتقديم الاستشارة لهم لمدة عام كامل ما يمكن نصف المشاركين على الأقل من التحرر من قبضة استهلاك التبغ.

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