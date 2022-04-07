التدخين وسبل الإقلاع عنه

دراسة تحذر من الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية!

قد يعتقد كثير من المدخنين أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية أقل ضرراً من تدخين سجائر التبغ لوحدها، إلا أن دراسة أمريكية تحذر من ذلك وتؤكد أن الجمع بين النوعين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.