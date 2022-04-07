التدخين وسبل الإقلاع عنه

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أثبت العلاج الجماعي القائم على العلاج السلوكي نجاحه بشكل خاص في الدراسات المتعلقة بطرق الإقلاع عن التدخين. إذ يتم الاعتناء بالمدخنين وتقديم الاستشارة لهم لمدة عام كامل ما يمكن نصف المشاركين على الأقل من التحرر من قبضة استهلاك التبغ.
أشارت دراسات أوروبية إلى تزايد معدل التدخين وتعاطي الكحوليات في بعض بلدان القارة خلال الجائحة، فيما كانت فئة الشباب وصغار السن الأكثر تضررا، فما الأسباب؟
ينطلق الترويج للسجائر الإلكترونية من فكرة كونها البديل الأفضل من السجائر التقليدية. ولتصميماتها الأكثر أناقة وما توفره من نكهات متعددة، تلقى السجائر الإلكترونية رواجا كبيرا، إلا أن منظمة الصحة تنبه لمخاطرها. ما هي؟
قد يعتقد كثير من المدخنين أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية أقل ضرراً من تدخين سجائر التبغ لوحدها، إلا أن دراسة أمريكية تحذر من ذلك وتؤكد أن الجمع بين النوعين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.
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