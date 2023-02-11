 التدخل العسكري الروسي في سوريا | تقارير جديدة | DW | 15.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

التدخل العسكري الروسي في سوريا

يتصرف فلاديمير بوتين في الصراع السوري كما يشاء منذ عام 2015. كيف أثر ذلك على السياسة الخارجية الروسية؟ ولماذا يعتقد بوتين أنه يستطيع ممارسة سلطته خارج حدود بلاده دون محاسبة؟

DW Dokumentationen | Syrien - Russlands Testlabor?

DW Dokumentationen | Syrien - Russlands Testlabor?


بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا تساءل كثيرون عن الأهداف التي تسعى موسكو لتحقيقها جراء ذلك. كيف يمكن إيقاف مطامع فلاديمير بوتين التوسعية؟ لمعرفة ذلك وفهم ما يجري حاليا على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي لا بد من إلقاء نظرة على الشرق الأوسط. 

 

DW Dokumentationen | Syrien - Russlands Testlabor?



بدأ الدعم العسكري الروسي المباشر لبشار الأسد في سبتمبر/أيلول 2015 وكان هدف بوتين واضحا وهو إبقاء الرئيس السوري في السلطة. 
 

DW Dokumentationen | Syrien - Russlands Testlabor?



اختبرت روسيا جميع أنظمة أسلحتها تقريبًا في الحرب السورية. استغل الرئيس الروسي بوتين ضعف التواجد الغربي في المنطقة وخاصة تقاعس الرئيس الأمريكي أوباما عن توجيه ضربة قاسية لنظام بشار الأسد بعد استخدام الأخير لأسلحة كيماوية ضد معارضيه مع أن أوباما كان قد أعلن أن استخدامها هو خط أحمر، فتشجع بوتين وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد ستة أشهر من ذلك.

DW Dokumentationen | Syrien - Russlands Testlabor?


كما أرسل مجموعة فاغنر الروسية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط لدعم جنود النظام السوري في المعارك في سوريا. في عام 2015 أبرمت روسيا عقودا مع حكومة النظام ليأخذ تواجد القوات الروسية هناك طابعا رسميا فزادت من انتشارها العسكري على الأرض السورية من خلال استحداث قواعد عسكرية في سوريا ليس بعيدا من تواجد قوات الناتو.

DW Dokumentationen | Syrien - Russlands Testlabor?


مع كل تطور جديد ، كان بإمكان المجتمع الدولي أن يضع حدا لموسكو - لكنه وقف مكتوف الأيدي ولم يفعل شيئًا. 
سافرت الصحفية إديت بوفييه إلى روسيا وسوريا وأوروبا والولايات المتحدة لتسلط الضوء على تفاصيل العملية العسكرية الروسية في سوريا. فإلى أي مدى أثر التدخل الروسي هناك على سياسة الكرملين الخارجية خلال العقد الماضي؟

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 22 مارس/آذار 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 22 مارس/آذار 2023– 22:15 UTC
الخميس 23 مارس/آذار 2023– 01:15 UTC
الخميس 23 مارس/آذار 2023 – 03:00 UTC
الخميس 23 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الخميس 23 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
السبت 25 مارس/آذار 2023 – 06:15 UTC
السبت 25 مارس/آذار 2023– 10:15 UTC
السبت 25 مارس/آذار 2023– 15:15 UTC
السبت 25 مارس/آذار 2023– 23:15 UTC
الأحد 26 مارس/آذار 2023– 13:15 UTC
الأحد 26 مارس/آذار 2023– 19:15 UTC
الإثنين 27 مارس/آذار 2023– 16:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

TOPSHOT - An aerial picture shows rescuers searching the rubble of buildings for casualties and survivors in the village of Besnaya in Syria's rebel-held northwestern Idlib province at the border with Turkey following an earthquake, on February 7, 2023. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

قدرة "دبلوماسية الكوارث" على القفز المؤقت على الخلافات الجيوسياسية 11.02.2023

عشرات الآلاف من الضحايا، مدن وقرى دمرها زلزال تركيا وسوريا في منطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية بالغة التوتر، تستدعي من صناع القرار القفز على الحسابات الجيوسياسية الضيقة لضمان إيصال المساعدات، وفق خبراء ألمان وأوروبيين.

15.12.2022, Bamako***Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin, geht neben Sadio Camara, ihrem Amtskollegen im Verteidigungsministerium in Mali. Lambrecht hält sich zu einem Besuch in Mali auf und besucht die Soldaten der Bundeswehr und führt politische Gespräche. Die Einsatzreise findet vor Weihnachten und nach der Entscheidung der Bundesregierung für einen Beginn des Abzugs vom kommenden Sommer an statt. +++ dpa-Bildfunk +++

مالي والاتحاد الأوروبي .. ماذا يحمل عام 2023؟ 02.01.2023

مع توقعات باستمرار العنف في مالي في عام 2023 أيضا، دعا خبراء في مجال الأمن الاتحاد الأوروبي إلى انخراط أكبر في مالي عبر تنبى نهج محلي خاصة مع تزايد انتشار عناصر مرتزقة روسية في البلاد.

### LINKS: ### ISTANBUL, TURKEY - DECEMBER 11: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press after visiting the wounded police officers of the bomb attacks at Haseki Hospital in Istanbul December 11, 2016 Turkey. According to Interior Minister Suleyman Soylu, at least 38 people were killed and 166 other wounded in twin explosions outside Besiktas FC's Vodafone Arena Stadium and in nearby Macka Park a few hours after the night's soccer match on 10 December. The bombs apparently targeted police officers who were securing the match. (Photo by Burak Kara/Getty Images) ### MITTE: ### Russia's President Vladimir Putin speaks during a media conference at the conclusion of the G8 summit at the Lough Erne resort near Enniskillen in Northern Ireland on June 18, 2013. World leaders were close to striking a deal on pushing for peace in Syria at the G8 summit as they also tried to reach agreement on cracking down on tax evasion. AFP PHOTO / POOL / MATT DUNHAM (Photo credit should read MATT DUNHAM/AFP/Getty Images) ### RECHTS: ### In this photo released on July 1, 2016, by the Syrian official news agency SANA, Syrian President Bashar Assad speaks during an interview with Australia's SBS news channel, in Damascus, Syria. Western nations publicly critical of Syrian President Bashar Assad's regime have been quietly sending security officials to collaborate with his government, Assad said in an interview broadcast Friday. (SANA via AP) |

لماذا يقاوم الأسد وساطة روسيا ويرفض لقاء أردوغان؟ 02.12.2022

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة أن هناك حراكا روسيا لعقد لقاء بين الرئيسين التركي والسوري، ولكن الأخير يقاوم الضغوط الروسية حتى الآن، كي لا يمنح ذلك نصرا لأردوغان قبل الانتخابات التركية بعد أشهر.

إعلان