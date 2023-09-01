 التخلي عن السكر لمدة شهرين - هكذا كانت النتيجة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.09.2023

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صحة

التخلي عن السكر لمدة شهرين - هكذا كانت النتيجة!

السكر موجود في معظم الأطعمة تقريبا، والإفراط في تناوله مسألة ضارة. فهل يمكن أن نعيش بدون سكر؟ وماذا يمكن أن يحدث جراء ذلك؟ سيدة تحكي عن تجربتها في التخلي عن السكر لمدة شهرين وكيف كانت الصعوبة في البداية وما هي النتيجة.

صورة رمزية لأنواع مختلفة من السكر

صورة رمزية لأنواع مختلفة من السكر - تؤكد السيدة "أظهر بحثنا بسرعة أن السكر موجود في كل مكان تقريبًا، والخروج لتناول الطعام في ظل نظام خالٍ من السكر كان أمرا صعبًا".

يحتاج الجسم السكر من أجل الحصول على الطاقة لكن الإفراط في تناوله له مضار خطيرة، وهذا لا يخفى على أحد. ومن يتخلى عن تناول السكريات في طعامه، عليه أن يقاوم كثيرًا وأن يضع لنفسه ضوابط صارمة أمام مغريات مثل تناول آيس كريم عندما يكون الجو حارًا أو مشروبا مثلجا حلو المذاق أو غيرهما، فالسكر موجود في معظم الأطعمة والمشروبات.

مختارات

لكن بمجرد انتهاء المرحلة الأولية الصعبة، يشعر المرء بالآثار الإيجابية الأولى للتخلي عن السكر، كما تقول سيدة روت تجربتها لموقع "تي أونلاين" الألماني. إنها تجربة ذاتية توضح لماذا يستحق الأمر عناء الجهد المبذول.

تحكي السيدة للموقع الألماني أنها وشريك حياتها قررا الامتناع عن تناول السكر لـ"شهرين كاملين ولا حتى الفاكهة باستثناء التوت والليمون"، حتى لا يخاطران بالإصابة بالإسقربوط وهو مرض ينجم عن نقص فيتامين سي، وقررا أيضا استبعاد المحليات الطبيعية تمامًا مثل العسل من قائمة طعامهما.

لماذا التخلي عن السكر؟

تقول السيدة إن أعراض إدمان السكر، انطبق بعضها على شريك حياتها مثل صعوبة التركيز والتعب وضعف جهاز المناعة واضطرابات النوم وتوضح "لقد نجا حتى الآن من تسوس الأسنان والسمنة.. ومن شبه المؤكد أن كمية السكر التي كانت في قائمة طعامه اليومية كانت غير صحية".

توصي منظمة الصحة العالمية بألا تزيد نسبة السكر الحر في السعرات الحرارية اليومية للشخص عن عشرة في المئة. في حالة تناول 2000 سعرة حرارية يوميًا، يكون ذلك ما يعادل 50 غراما من السكر - وهو ما يعادل تقريبًا حوالي كوبين من عصير البرتقال.

السكر في كل مكان تقريبا

وتوضح السيدة في حوارها مع "تي أونلاين" أن الإرادة كانت موجودة، لكن التخطيط لم يكن سهلاً "فكل طعامنا في المنزل يحتوي على السكر. وغالبًا ما يتم التمويه باستخدام مصطلحات تنتهي بـ "-ose" أو "-وز"، مثل الفراكتوز أوالمالتوز أوالجلوكوز. أو المكونات التي تنتهي بـ "-يتول" مثل مانيتول و إكسيليتول وتشير إلى بدائل السكر".

وتؤكد السيدة "أظهر بحثنا بسرعة أن السكر موجود في كل مكان تقريبًا، (خصوصا) في مطاعم الوجبات الخفيفة .. وتبين أن الخروج لتناول الطعام في ظل اتباع نظام خالٍ من السكر كان أمرا صعبًا".

لكن السيدة وشريك حياتها لم يرغبا في الاستسلام بهذه السرعة، وقاما بإعداد قائمة طعام خالية من السكر وتنفيذ خطتهما بجدية وفورا على عكس ما ينصح البعض بالإلغاء التدريجي للسكر من النظام الغذائي. وتوضح السيدة أن "موضوع التخلي عن السكر إذا لم يكن يوفر الوقت، فهو على الأقل يوفر المال".

تجنب تناول السكر

التأثيرات الأولى

بدأت أعراض اشتهاء السكر. فبينما كانت تشتاق بشكل رئيسي إلى المشروبات غير الكحولية مثل الشاي المثلج بطعم الخوخ، كان شريك حياتها يتوق بشدة إلى الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاته. وخلال الأسبوعين الأولين، كان الشوق إلى الحلويات هو الأكثر تعذيبًا، ثم بدأ يظهر بشكل رئيسي في المواقف التي يميل فيها الإنسان عادة إلى تناول الحلويات مثل فترة قبل النوم أو أثناء العمل على مهام مرهقة وصعبة، كما توضح السيدة.

لكن بعد مضي أسبوعين على الأقل، بدأت في ملاحظة آثار إيجابية تدريجية للامتناع عن السكر وقالت "أصبحت أستيقظ في الصباح بشكل أفضل، ولا أشعر بانخفاض في النشاط في منتصف النهار، وأشعر براحة أفضل في معدتي وبطني بشكل عام، كما أصبحت بشرتي أكثر نقاءً - وأشعر بحالة مزاجية أفضل بشكل عام. وتابعت: "وبدأ شريكي يشعر بالتأثيرات الإيجابية بعد أربعة أسابيع - على الأرجح لأنه كان يتناول كميات أكبر من السكر قبل الامتناع عن تناوله".

لكن ماذا بعد شهرين من التخلي عن السكر؟

تقول السيدة لموقع "تي أونلاين": "الخلاصة حتى هذه اللحظة هي: الشراهة للسكر أصبحت أقل كثيرا لدى كل منا. أنا أفتقد بشكل خاص الخروج لتناول الطعام. شريكي مدمن بشكل أساسي على الحلويات، لكنه يعيش الآن بشكل جيد بدونها". وأضافت: "كلانا لديه طاقة أكبر خلال النهار، وأصبح  الشعور بالخمول في منتصف النهار أمرا نادرًا الآن، وأصبح النوم مريحا أكثر. ويستطيع شريكي أيضًا التركيز بشكل أفضل وفقد كيلوغرامين من وزنه".

صلاح شرارة

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    تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة

    السكر

    قد يؤدي الاستهلاك العالي للسكر إلى تعزيز العمليات الالتهابية في الجسم. وفق منظمة الصحة العالمية (WHO)، يزيد الاستهلاك العالي من خطر الإصابة بالروماتيزم والسكري من النوع الثاني، وكذلك مرض السمنة، كما ينقل موقع 24vita المتخصص.

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    الحلويات

    إلى جانب الدهون، تحتوي العديد من الحلويات على الكثير من السكر الذي لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن والسمنة، ولكن أيضاً إلى تعزيز الالتهابات المزمنة في الجسم. تحتوي الشوكولاتة البيضاء بالأخص على نسبة عالية من الدهون لأنها تحتوي على زبدة الكاكاو، على عكس الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على الكاكاو.

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    الملح

    في ألمانيا يستهلك المرء يوميا، ما معدله عشرة غرامات من ملح الطعام. وتوصي "الجمعية الألمانية للتغذية" بعدم تناول أكثر من ستة غرامات من ملح الطعام يومياً. إذ يؤثر استهلاك الكثير من الملح على تكوين ميكروبيوم الأمعاء. مما قد يرفع من ضغط الدم ويعزز الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية.

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    اللحوم الباردة

    غالباً ما تحتوي الأطعمة المصنعة بأنواعها مثل اللحوم الباردة والنقانق أيضاً على كميات لا يستهان بها من السكر والملح، والتي بدورها قد تؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم. لهذا يحذر دوماً من الاستهلاك المفرط لهذا النوع من الأطعمة.

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    المخبوزات الصناعية

    غالباً ما تكون المخبوزات المنتجة صناعياً مثل "الكرواسون" غنية بالدهون غير المشبعة. استهلاك هذا النوع من الدهون بكثرة قد يساهم في تصلب الشرايين، وبالتالي التسبب في السكتات الدماغية والنوبات القلبية وزيادة خطر الالتهابات في الجسم، وفق موقع 24vita.

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    الدهون المتحولة (المهدرجة)

    الدهون المتحولة هي أحماض دهنية غير مشبعة قد تظهر عند عملية معالجة الزيوت النباتية السائلة في الأصل مثل زيت عباد الشمس بشكل صناعي. يمكن للزيت الذي يتم تسخينه على أعلى درجة حرارة وبشكل متكرر، أن ينتج عنه دهون متحولة.

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    البطاطس المقلية

    يحتوي القليل من البطاطس المقلية على حوالي واحد غرام من الدهون المتحولة. في المتوسط لا ينصح باستهلاك أكثر من 2.6 غرام من الدهون المتحولة في اليوم. كلما قل عدد الدهون المتحولة التي يتناولها الشخص من خلال نظامه الغذائي، قل خطر الإصابة بالالتهابات في جمسه.

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    تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة

    السمنة الاصطناعية (المارغرين)

    تحتوي عدة أنواع من السمنة الاصطناعية (المارغرين) على دهون متحولة ضارة بصحة الإنسان. وعادة ما يتم الإشارة إلى هذه الدهون على أنها "دهون مهدرجة" أو "دهون مهدرجة بشكل جزئي" ضمن قائمة المكونات الموجودة على العبوة.

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    تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة

    الحلويات المصنعة

    توجد الدهون المتحولة أيضاً في عدد من الحلويات المصنعة، مثل البسكويت. هذا النوع من الدهون يزيد من الكوليسترول الضار في الدم بشكل حاد، ويتسبب في حدوث ترسبات الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. كما أن محتوى السكر المرتفع عادة ما يعزز تطور الالتهاب في الجسم.

  • Lebensmittel | Milchprodukten

    تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة

    حمض الأراكيدونيك

    بالإضافة إلى البيض واللحوم الحمراء، يحتوي الجبن ومنتجات الألبان على كمية معينة من حمض الأراكيدونيك، الذي يعزز الالتهابات في الجسم. وينتمي حمض الأراكيدونيك إلى مجموعة أحماض أوميغا 6 الدهنية ويوجد أساساً في الأطعمة الحيوانية.

  • DEUTSCHKURSE | Glossar-einschenken-etwas

    تزيد من خطر الالتهابات في الجسم.. احذر من هذه الأطعمة

    الكحول

    لا يقتصر خطر الكحول على تعزيز الالتهابات في الكبد والبنكرياس. بل قد يتسبب الاستهلاك المنتظم للكحول، في زيادة كمية حمض المعدة باستمرار، ما يؤدي إلى التهاب في الجهاز الهضمي والمريء. إعداد: إيمان ملوك