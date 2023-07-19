التخلص من النفايات النووية في فنلندا

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يوجد أكثر من ربع مليون طن من النفايات عالية الإشعاع حول العالم، وفي بعض الحالات تلوث البيئة. لا أحد يعرف حقًا ماذا يفعل بها، باستثناء فنلندا. مجلة صنع في ألمانيا زارت مكبا للنفايات النووية في فنلندا.
تخلت ألمانيا تماما عن الطاقة النووية، لكن الموضوع سيظل يشغل البلاد لأعوام طويلة. والآن يدور جدل واسع ومحتدم حول تفكيك محطات الطاقة وإزالتها وكيفية التخلص من بقاياها ومن النفايات المشعة عالية الخطورة.
دخلت ألمانيا مستوى الإنذار من النقص في الغاز، ومع عزمها على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، يحتدم الجدل بشأن تأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية. خبراء يحذرون من عقبات هذا التوجه على أكبر اقتصاد أوروبي.
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.
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