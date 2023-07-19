 التخلص من النفايات النووية في فنلندا | صنع في ألمانيا | DW | 26.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

التخلص من النفايات النووية في فنلندا

يوجد أكثر من ربع مليون طن من النفايات عالية الإشعاع حول العالم، وفي بعض الحالات تلوث البيئة. لا أحد يعرف حقًا ماذا يفعل بها، باستثناء فنلندا. مجلة صنع في ألمانيا زارت مكبا للنفايات النووية في فنلندا.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - التحول الأخضر إلى أين؟ 19.07.2023

MADE Sendung 18.7.2023 MIGD230718_Aeropods

منزل مصنوع من هيكل طائرة قديم 19.07.2023

MADE Sendung 18.7.2023 MIGD230718_Tinyhouse

المنزل الصغير - كل شيء أصغر وأفضل؟ 19.07.2023

MIGD230718_Wasserstoff

إسبانيا: التحول من الفحم إلى الهيدروجين 19.07.2023

المزيد صنع في ألمانيا

الذكاء الاصطناعي يصنع البيرة

الذكاء الاصطناعي يصنع البيرة 26.07.2023

أكبر مركز إرجاع بضائع في أوروبا

أكبر مركز إرجاع بضائع في أوروبا 26.07.2023

بناء منزل باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

بناء منزل باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد 26.07.2023

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - القمامة والمدينة الحديثة والذكاء الاصطناعي 26.07.2023

اقرأ أيضا

15. April 2023**News Bilder des Tages Kernkraftwerk Isar 2, letzter Tag, wird heute Nacht abgeschaltet, Atomausstieg, Essenbach, 15. April 2023 Deutschland, Essenbach bei Landshut, 15. April 2023, Kernkraftwerk Isar 2, letzter Betriebstag, heute Nacht wird das AKW abgeschaltet, der Atomausstieg vollzogen, Ende der Kernenergie in Deutschland, Passant macht Erinnerungsfotos vom letzten Tag des AKW, Betreiber PreussenElektra, das AKW Isar 2 lieferte 35 Jahre lang Strom, Energie, Atomstrom, Aus für Atomkraft, Bayern, bayerisch, *** Nuclear power plant Isar 2, last day, will be shut down tonight, nuclear phase-out, Essenbach, 15 April 2023 Germany, Essenbach near Landshut, 15 April 2023, nuclear power plant Isar 2, last day of operation, tonight the nuclear power plant will be shut

بعد تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية.. ما مصير نفاياتها المشعة؟ 07.05.2023

تخلت ألمانيا تماما عن الطاقة النووية، لكن الموضوع سيظل يشغل البلاد لأعوام طويلة. والآن يدور جدل واسع ومحتدم حول تفكيك محطات الطاقة وإزالتها وكيفية التخلص من بقاياها ومن النفايات المشعة عالية الخطورة.

ARCHIV - Dampf steigt aus dem Kühlturm des Kernkraftwerks Isar 2 nahe Essenbach bei Landshut (Bayern) auf, aufgenommen am 07.01.2014. Foto: Armin Weigel/dpa (zu dpa «Anti-Atom-Demonstration vor Isar 2» vom 17.04.2016) +++ dpa-Bildfunk +++

هل تدفع أزمة الغاز الروسي ألمانيا إلى الإبقاء على الطاقة النووية؟ 24.06.2022

دخلت ألمانيا مستوى الإنذار من النقص في الغاز، ومع عزمها على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، يحتدم الجدل بشأن تأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية. خبراء يحذرون من عقبات هذا التوجه على أكبر اقتصاد أوروبي.

13.09.2021 *** Nuclear power plant Dukovany, view from National Nature Reserve Mohelenska serpentine steppe, Mohelno, Trebic district, Vysocina region, Czech Republic

"الغسيل الأخضر".. أوروبا تضطر للتراجع عن تصنيفاتها الرفيقة بالبيئة 09.07.2022

في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.

22.10.2022*** View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh town as the city prepares to host the COP27 summit next month, in Sharm el-Sheikh, Egypt October 20, 2022. REUTERS/Sayed Sheasha

مصر.. كيف يمكن أن تتحول "مشروعات قومية" إلى "كوارث بيئية"؟ 29.10.2022

تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.