 التخلص من المنتجات - هل هذا ضروري؟ | صنع في ألمانيا | DW | 05.01.2022

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صنع في ألمانيا

التخلص من المنتجات - هل هذا ضروري؟

إتلاف المنتجات في أمازون - صور المنتجات في القمامة في عبواتها الأصلية تثير الغضب. في ألمانيا لم يعد يسمح بإتلاف البضائع السليمة. لكن هل يحدث هذا بالفعل؟ وماذا يحدث للبضائع التي تراكمت بسبب كورونا؟

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