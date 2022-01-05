التخلص من المنتجات - هل هذا ضروري؟

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إتلاف المنتجات في أمازون - صور المنتجات في القمامة في عبواتها الأصلية تثير الغضب. في ألمانيا لم يعد يسمح بإتلاف البضائع السليمة. لكن هل يحدث هذا بالفعل؟ وماذا يحدث للبضائع التي تراكمت بسبب كورونا؟
أضحت تجربة الزبون مع المنتج إحدى أهم المعايير الذي تدفع الناس إلى اتخاذ قرار بالشراء من عدمه. لكن هل هذه التقييمات دقيقة فعلا؟
بدأ اليوم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات البلاستيك، التي تلقى في القمامة بعد استخدامها مرة واحدة مثل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر وغيرها.
"أَنهِ وجبة طعامك وإلا لن أسمح لك بمشاهدة التلفاز"،هذه الجملة أو ما يشبهها يرددها البعض على مسامع الأطفال عند رفضهم إتمام الأكل. في الصين أصبح إكمال الوجبات في المطاعم واجبا بقوة القانون. فما الهدف من فرض هذا القانون؟
هدر الطعام له تأثيرات كارثية على البيئة، وتبين الدراسات إن أكثر من ثلث المواد الغذائية المنتجة يتم التخلص منها بطريقة ما. ولمكافحة هذا الامر يحاول تطبيق ذكي على الهاتف إعادة توزيع هذا الطعام مجانا، حفاظا على البيئة.
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