التخلص من المنتجات - هل هذا ضروري؟

تطبيق هاتفي ذكي يمنع هدر الطعام ويحارب الجوع

هدر الطعام له تأثيرات كارثية على البيئة، وتبين الدراسات إن أكثر من ثلث المواد الغذائية المنتجة يتم التخلص منها بطريقة ما. ولمكافحة هذا الامر يحاول تطبيق ذكي على الهاتف إعادة توزيع هذا الطعام مجانا، حفاظا على البيئة.