"التحية العسكرية".. هذا هو موقف دوسلدورف من تصرف آيهان وكارامان

أثار احتفال لاعبي المنتخب التركي بالفوز على نظيره الألباني في تصفيات يورو 2020 الكثير من الجدل. فبعد احتفال غينك توسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد بأداء التحية العسكرية مع بعض زملائه على أرض الملعب، نشر الاتحاد التركي لكرة القدم على حسابه في موقعي تويتر وأنستغرام صورة لأعضاء المنتخب التركي وهم يؤدون التحية العسكرية داخل غرفة تبديل الملابس، وعلق الاتحاد التركي على الصورة بعبارة: "من أجل النصر لجنودنا الأبطال وشهدائنا".
وكان من بين اللاعبين الذين كانوا في الصورة آيهان وكنعان كارامان لاعبي فريق دوسلدورف الألماني. وقد ظهرا وهما يؤديان التحية العسكريى، حيث تتزامن طريقة احتفال لاعبي المنتخب التركي مع هجوم الجيش التركي على المناطق الكردية في شمال شرق سوريا.
دوسلدورف يدعم آيهان وكارامان
وقد خرج النادي الألماني مساء أمس الأحد ببيان يقول فيه إن المدير الرياضي لوتس بفاننشتيل تحدث إلى اللاعبين حول الموضوع، وقد أكدا له أنهما من خلال ذلك قد "أظهرا تضامنا مع الجنود وأقاربهم على أمل أن يعودوا إلى أسرهم سالمين". وتابع نادي دوسلدورف في بيانه أنه "يعتزم معالجة الأمر بعد عودة لاعبيه من تركيا".
وذكر النادي الألماني أنه يدعم لاعبيه آيهان وكارامان، حيث أوضح بفاننشتيل أنه يعرف آيهان وكارامان لمدة طويلة وأنه مقتنع من أنهما "لا يريدان (من خلال أداء التحية) إعطاء أي موقف سياسي، وأن اللاعبين معا يدعمان القيم التي يعيشها النادي".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كان قد أكد أنه سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي خلال المباراة أمام ألبانيا ضمن مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.
ع.ش/ ع.ج
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش