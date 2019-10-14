"التحية العسكرية".. هذا هو موقف دوسلدورف من تصرف آيهان وكارامان

أثار احتفال لاعبي المنتخب التركي بالفوز على نظيره الألباني في تصفيات يورو 2020 الكثير من الجدل. فبعد احتفال غينك توسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد بأداء التحية العسكرية مع بعض زملائه على أرض الملعب، نشر الاتحاد التركي لكرة القدم على حسابه في موقعي تويتر وأنستغرام صورة لأعضاء المنتخب التركي وهم يؤدون التحية العسكرية داخل غرفة تبديل الملابس، وعلق الاتحاد التركي على الصورة بعبارة: "من أجل النصر لجنودنا الأبطال وشهدائنا".

وكان من بين اللاعبين الذين كانوا في الصورة آيهان وكنعان كارامان لاعبي فريق دوسلدورف الألماني. وقد ظهرا وهما يؤديان التحية العسكريى، حيث تتزامن طريقة احتفال لاعبي المنتخب التركي مع هجوم الجيش التركي على المناطق الكردية في شمال شرق سوريا.

دوسلدورف يدعم آيهان وكارامان

وقد خرج النادي الألماني مساء أمس الأحد ببيان يقول فيه إن المدير الرياضي لوتس بفاننشتيل تحدث إلى اللاعبين حول الموضوع، وقد أكدا له أنهما من خلال ذلك قد "أظهرا تضامنا مع الجنود وأقاربهم على أمل أن يعودوا إلى أسرهم سالمين". وتابع نادي دوسلدورف في بيانه أنه "يعتزم معالجة الأمر بعد عودة لاعبيه من تركيا".

وذكر النادي الألماني أنه يدعم لاعبيه آيهان وكارامان، حيث أوضح بفاننشتيل أنه يعرف آيهان وكارامان لمدة طويلة وأنه مقتنع من أنهما "لا يريدان (من خلال أداء التحية) إعطاء أي موقف سياسي، وأن اللاعبين معا يدعمان القيم التي يعيشها النادي".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كان قد أكد أنه سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي خلال المباراة أمام ألبانيا ضمن مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

ع.ش/ ع.ج