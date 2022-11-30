التحول من سيارات الديزل إلى السيارات الكهربائية

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يعد التحويل في صناعة السيارات من محركات ديزل إلى سيارات كهربائية تحديا تقنيا، ولكنه عمل جيد أيضا.
للانتقال من مكان لآخر باتت تتوفر عدة بدائل صديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية. أي الأنواع تريد أن تقود؟
وصل نيمار مع والده إلى برشلونة استعداداً للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013 في دعوى أقامتها ضده الشركة التي كانت تملك نسبة من حقوقه.
تقترب شركة بورشه للسيارات الرياضية الفارهة من بدء تداول أسهمها في بورصة فرانكفورت. وقد يؤدي ذلك إلى جنى الشركة مليارات لاستخدامها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولتكتب الشركة فصلا مشرقا جديدا في تاريخها العريق.
تزداد المخاوف من هجرة صناعات ألمانية هامة وحيوية إلى الخارج وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا هذه الهجرة في هذا الوقت بالتحديد؟، وما التبعات الخطيرة لذلك على ألمانيا وموقعها الصناعي في أوروبا والعالم؟
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