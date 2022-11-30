التحول من سيارات الديزل إلى السيارات الكهربائية

بدء محاكمة نيمار بتهم احتيال وفساد خلال انتقاله من سانتوس

وصل نيمار مع والده إلى برشلونة استعداداً للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013 في دعوى أقامتها ضده الشركة التي كانت تملك نسبة من حقوقه.