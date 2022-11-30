 التحول من سيارات الديزل إلى السيارات الكهربائية | صنع في ألمانيا | DW | 30.11.2022

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صنع في ألمانيا

التحول من سيارات الديزل إلى السيارات الكهربائية

يعد التحويل في صناعة السيارات من محركات ديزل إلى سيارات كهربائية تحديا تقنيا، ولكنه عمل جيد أيضا.

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