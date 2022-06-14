 التحول الاقتصادي في السعودية وترك الاعتماد على النفط - حقيقة أم خيال؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

التحول الاقتصادي في السعودية وترك الاعتماد على النفط - حقيقة أم خيال؟

تعيش السعودية نشوة مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد. فما مدى واقعية الجهود، التي تشمل مثلا إنشاء منتجعات تزلج على الجليد في الصحراء؛ لتنويع الاقتصاد في النظام الملكي الغني؟

مدينة نيوم، مستقبل السعودية بعيدا عن النفط. الصورة بتاريخ 7/9/2021

تظهر صور الأقمار الصناعية أنه تم بناء عدد قليل من المنازل في مدينة نيوم السعودية حتى الآن، ومعظمها للأثرياء.

في مايو/ أيار الماضي، على أبعد تقدير، بات واضحا أن السعودية ستستفيد من الحرب في أوكرانيا. فباعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، تستفيد المملكة من ارتفاع أسعار الوقود في السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة الملحة لخفض تلك الأسعار، من خلال ضخ المزيد من النفط في السوق العالمية، تعني أيضا أن الدول الغربية تسعى إلى علاقات أفضل مع السعودية. إنها واحدة من الدول المنتجة للنفط التي يمكنها زيادة الإنتاج بسرعة.

ومن بين أولئك الذين يحاولون الآن التقرب من النظام الملكي السلطوي، الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي قرر القيام بزيارة شخصية إلى السعودية في يوليو/ تموز المقبل، على الرغم من نفوره المعلن من سجل حقوق الإنسان في البلد، الذي طالما انتقده.

بشكل عام، يبدو أن الظروف العالمية تسير لصالح السعودية، الدولة التي وصفها بايدن ذات مرة بأنها "دولة منبوذة".

ومع ذلك، فإن هذا الوضع لن يدوم، والسعوديون يدركون ذلك جيدا.

أسعار الوقود

أجبر ارتفاع أسعار النفط الإدارة الأمريكية على تحسين علاقاتها بالسعودية، لكبح جماح التضخم

"المستقبل للحمير كوسيلة نقل؟"

مختارات

مع ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب في أوكرانيا، تساؤلات حيال تأثير ذلك على بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط، وهل تُستثمر الأموال الإضافية المتدفقة لصالح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في هذه الدول؟

مؤخرا في برلين، قدم أحد المسؤولين التنفيذيين السعوديين لزميله الألماني شرحا مبسطا لمسار بلاده الاقتصادي وقال: "جدي كان يذهب إلى عمله راكبا على حمار". وأضاف رجل الأعمال السعودي: "أما والدي فكان يذهب للعمل راكبا سيارة مرسيدس. وأنا الآن أذهب إلى عملي في سيارة لامبورغيني. ولكن ماذا عن ابني؟ من المحتمل أن يذهب للعمل راكبا على حمار".

توقعات رجل الأعمال السعودي لها ما يبررها؛ فالنفط يشكل 80 بالمئة من صادرات المملكة، كما يشكل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فإلى متى يمكن الاستمرار في استخراج النفط؟ محللون يقولون إن احتياطيات النفط في السعودية يمكن أن تستمر، وفق معدلات الاستخراج الحالية، إلى حوالي 60 عاما أخرى.

وذكر تقرير صدر عام 2020 عن معهد بروكينغز: "من المتوقع أن تنخفض الإيرادات من النفط، على المدى المتوسط، وذلك بسبب تراجع الطلب العالمي ابتداء من عام 2040، إن لم يكن قبل ذلك". ويعود ذلك جزئيا لأن الدول الغربية تخطط  للابتعاد كليا عن الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من أن الحرب على أوكرانيا تفيد السعودية حاليا، إلا أن هذه الحرب ساهمت في الواقع في تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. ففي أوروبا يُنظر إلى هذه المصادر على أنها وسيلة لتقليل الاعتماد على موردي الوقود الأحفوري مثل روسيا والسعودية. لذلك تحاول الحكومة السعودية تنويع اقتصادها، بعيدا عن النفط.

وتسعى استراتيجية سعودية كبرى أُطلق عليها اسم "رؤية 2030"، وتم الإعلان عنها في عام 2016، إلى تسريع هذا التحول.

الاستراتيجية تتضمن كل شئ، مما يبدو أنه مخططات خيالية إلى حد ما وحتى إنشاء مدينة "نيوم"، وهي مدينة بيئية ضخمة أكبر من نيويورك بـ 33 مرة. حتى أنها ستحتوي مثلا على منتجع للتزلج على الثلوج يسمى "تروجينا". كما ستكون فيها أعلى المباني في العالم. وستتيح طريقة الإدارة فيها سهولة ممارسة الأعمال التجارية وترشيد الخدمات الحكومية وتعزيز السياحة الدينية.

خطوات كبيرة

وحققت السعودية في الآونة الأخيرة بعض النجاح في هذا المجال. ففي مايو/ أيار أعلنت الحكومة أن الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 29 بالمئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ووصلت قيمتها إلى 21 مليار دولار.

كما تحسن ترتيب المملكة على مؤشر تنمية السياحة والسفر، الذي يصدر كل سنتين عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ففي عام 2019 كانت السعودية تحتل المرتبة 43 على مستوى العالم، وفي 2021 ارتقت إلى المركز 33.

و"يبدو أن جهود التنويع في معظم دول الخليج تتقدم بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال العقود السابقة"، كما يؤكد نادر قباني، خبير التنمية الاقتصادية في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومقره قطر. ويضيف: "السعودية تحديدا قطعت أشواطا كبيرة".

فهل تتجه السعودية أخيرا نحو مستقبل ماليٍ لا تعتمد فيه على النفط؟

انحفضت حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على مدى العقود الثلاثة الماضية من 65 بالمئة في عام 1991 إلى 42 بالمئة في عام 2019، بحسب باحثين من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض.

ويتوقع البنك الدولي أن الأنشطة غير النفطية ستستمر في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، بحوالي 3.2 بالمئة سنويا.

الصورة من داخل الحرم النبوي بالمدينة المنورة (31/5/2020)

صورة من داخل المسجد النبوي. تشكل السياحة الدينية بالفعل حوالي 20٪ من الدخل القومي السعودي غير المرتبط بالنفط.

"من المبكر جدا الحكم على الخطة"

ومع ذلك، يعتقد مانفريد ستامر، كبير الاقتصاديين في شركة الائتمان التجاري "أليانز تريد" والمتخصص في تحليل شؤون منطقة الشرق الأوسط، أنه لا يزال من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاح رؤية 2030. مشيرا إلى أننا نتحدث عن مشروع مدته 14 عاما، وقد مضى إلى الآن نصف الوقت تقريبا. ويضيف: "لم يحدث تطور ضخم خلال الأعوام الستة الماضية"، والنسبة الفعلية للأنشطة الاقتصادية النفطية وغير النفطية وحصتها من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ظلت على حالها تقريبا خلال هذه السنوات الست. ويختتم ستامر حديثه قائلا: "لذلك أود أن أقول إن تحقيق جميع الأهداف بحلول عام 2030 لا يبدو أمرا واقعيا في الوقت الحالي".

ومن جانبه، يرى أوميد شكري، خبير أمن الطاقة المقيم في واشنطن، أن بعض المشاريع الأكثر طموحا والتي تبلغ تكلفتها عدة مليارات، مثل مدينة نيوم، ستحتاج أيضا لاستثمارات من الخارج. ويشير إلى أن "السعودية لديها القدرة على استكمال هذه المشاريع؛ فأسعار النفط المرتفعة تساعد في تمويلها. لكن السعودية ستحتاج أيضا إلى تمويل وتكنولوجيا من الخارج".

ولكن السعودية لم تنجح مؤخرا في جذب هذا النوع من المساعدة الدولية. فلقد كافحت الرياض من أجل إصلاح سمعتها الدولية، بعد تصدر اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عناوين الصحف العالمية في عام 2018، وكذلك بسبب دورها في الحرب المستمرة في اليمن.

وهذه ما تظهره الأرقام، ففي الفترة ما بين 2016 و2021، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى النصف تقريبا.

وعاد الاستثمار الأجنبي للانتعاش مرة أخرى في أواخر عام 2021 ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيكون مستمرا.

اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أضعف كثيرا علاقات السعودية بالغرب.

احتجاج ضد السعودية في نيوكاسل، إنجلترا، قبل مباراة في البرمييرليغ بين نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير (17/10/2021). قبلها بأسبوع تم شراء نيوكاسل من قبل صندوق الثروة السيادي السعودي.

الخروج من دائرة النفط المغلقة

ويرى نادر قباني، خبير التنمية الاقتصادية في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به قبل أن تبدأ جهود التنويع بالفعل. ويقول إن المواطنين، الذين تم تأمين حياتهم ومداخيلهم من عائدات النفط على مدار عقود؛ يحتاجون الآن إلى أن يكونوا أكثر اطلاعا واستعدادا لمستقبل بدون نفط. كما أن بيئة الأعمال تحتاج إلى التحسين، فبسبب الطبيعة السلطوية للحكومة، غالبا ما ينظر إلى القرارات على أنها تُتخذ بطريقة عشوائية ومتعجلة، اعتمادا على ما يشعر به الحاكم، يتابع قباني.

ويضيف قباني في حديثه لـDW: "سيتطلب الأمر إزالة الحواجز أمام تنمية القطاع الخاص ودعم ظهور الصناعات التنافسية التي يمكن أن تخلق وظائف جديدة، ذات رواتب عالية".

من الواضح أن كل ذلك لن يكون سهلا، ربما لأنه يتطلب بشكل أساسي كسر دورة مدعومة بأموال النفط. أي أن الكثير من الأنشطة غير النفطية في البلاد مدعومة في الواقع بأموال النفط.

مثال على ذلك: في أبريل/ نيسان الماضي أعلنت الحكومة السعودية بكل فخر عن خطط لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في البلاد، كجزء من خططها كي تكون 30 بالمئة من جميع السيارات في العاصمة الرياض صديقة للبيئة بحلول عام 2030.

ومن المنتظر أن يكون المصنع، الذي تديره شركة لوسيد الأمريكية، جاهزا بحلول عام 2026 وسيخلق الآلاف من الوظائف غير المرتبطة بالنفط ظاهريا. لكن نجاح مصنع لوسيد سيعتمد بشكل كبير على الحكومة السعودية، التي وافقت على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة لتخصصها لإدارات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 61 بالمئة من أسهم المصنع مملوكة بالفعل لصندوق الاستثمار الخاص بالحكومة السعودية، وهو صندوق يعمل حاليا بشكل ممتاز، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

كاثرين شاعر/ف.ي

  • Symbolbild | Klimawandel | Dürre | Indien (picture-alliance/Zumapress)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المياه سر الحياة

    تمثل المياه النظيفة 2.5% فقط من إجمالي المياه الموجودة على الأرض، والتي يُستَخدم 70% منها في الزراعة، بينما تشكل الثلوج أكثر من نصف مخزون المياه. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني ثلثي سكان العالم من ندرة في المياه بما سيؤثر على كافة جوانب الحياة.

  • Indonesien Reisbauer bearbeitet ein Reisfeld mit Ochsen an den Reisterrassen von Jatiluwih (Imago/Blickwinkel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    التربة الزراعية عملة نادرة

    تتصاعد حدة المنافسة على الأرض الزراعية بالذات مع استمرار الزيادة في أعداد البشر مع عدم مواجهة هذا بزيادة مقابلة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، كما تزيد التقلبات الحادة بفعل التغيرات المناخية من سوء الوضع. وتقوم الدول التي تعاني من ندرة التربة الزراعية أو من الزيادة السكانية، مثل السعودية والصين، بالبحث عن ضالتها في القارة الأفريقية، حيث لا تقل قيمة التربة الخصبة اليوم عن قيمة الذهب.

  • Symbolbild: Gasgewinnung und Ölgewinnung in Norwegen (picture-alliance/dpaH. Oeyvind)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الوقود مهدد بالنضوب

    فيما يتعلق بالوقود، يقع البترول على قائمة موارد العالم التي تتجه نحو الزوال لكونه من مصادر الطاقة الغير متجددة. استمرار المعدل الحالي لاستهلاك الوقود، سيؤدي في النهاية لنضوبه، بما يمثل تحديا كبيرا لبعض الدول المعتمدة على مخزونها الضخم من النفط والغاز الطبيعي.

  • Traditioneller Abbau von Steinkohle im Bergwerk Wieczorek in Polen (picture alliance/PAP/A. Grygiel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    قطع العلاقة بالفحم

    بالرغم من تحفظ بعض الدول، مثل ألمانيا، على استخدام الفحم والسعي للتقليل أو تجنب استهلاكه باعتباره ملوثا للبيئة، بدأ احتياطي الفحم في النضوب. ففي بولندا، احتياطي الفحم البني الموجود بالمناجم من المتوقع نفاذه بحلول عام 2030، بينما يمكن للفحم الأسود الصمود لمدة أطول قليلا، وفقا لتوقعات الخبراء. وستضطر بولندا قريبا إلى التوقف عن استخدام الفحم وقطع علاقتها به.

  • Ostdeutschland Sand- und Kiesabbau in Rogätz (picture-alliance/ZB/P. Förster)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الرمال لن تكون في كل مكان

    عند الحديث عن الرمال، نعتقد أنها بلا نهاية، إلا أن عملية تكون الرمال تتسم بالبطيء الشديد. تعتبر الرمال موردا متجددا، ولكن في ظل استخدامها بمعدل مرتفع في عمليات البناء لن يُتاح الوقت الكافي لإعادة إنتاج المزيد منها. في المناطق النامية حول العالم، كغرب القارة الأفريقية حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان قبل حلول عام 2050، يمكن للرمال أن تتحول بهذه الحالة لمورد نادر.

  • Indonesien Illegaler Handel vom Schuppentier Pangolin (picture-alliance/Zuma/I. Damanik)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    بعض الكائنات في خطر

    السلوك الطائش والمتهور للبشر نحو الكائنات الحية على كوكب الأرض سوف يتسبب بانقراض الكثير منها. يفرط الإنسان في استهلاك لحوم الحيوانات أو الإتجار بلحومها أو أجزاء منها، ولهذا هناك كائنات، مثل وحيد القرن وحصان البحر وأكل النمل المدرع، يمكن إضافتها لقائمة الموارد المهددة بالنضوب. كما إنه إذا استمر استهلاك وتهديد الإنسان لهذه الكائنات، ستصبح حياة البشر أنفسهم معرضة للخطر.

  • Pakistan Laswa Valley Überschwemmungen (AFP/S. Qayyum)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المورد الأكثر ندرة في العالم

    وبالرغم أنه يبدو أن الأمر تأخر كثيرا ولم يعد هناك ما يمكن عمله، لكن ما يزال لدى الإنسان فرصة لعمل شيء ما قبل فوات الأوان. فبعض الخبراء يرون مثلا أن الأزمة المناخية يمكن حلها إن تم اتخاذ خطوات حاسمة خلال الـ 12 عاما القادمة.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ماذا وراء تغيّر موقف إدارة بايدن من السعودية؟  

مواضيع ذات صلة

Blick auf den Tanadschib-Ölkomplex des saudischen Staatskonzerns Saudi Aramco im Persischen Golf, etwa 200 km nördlich von Dammam (undatierte Aufnahme). (zu dpa: Sackt die Ölnachfrage endgültig ab? Golfstaaten bangen um Einnahmen) +++ dpa-Bildfunk +++

تحليل: ماذا تفعل السعودية بالعائدات النفطية المتزايدة؟ 14.06.2022

مع تضاعف أسعار النفط تتخطى السعودية مشكلة العجز في الموازنة وتحقق فوائض مالية كبيرة. لكن السؤال، هل تستمر كالسابق في تمويل مشاريع البريستيج أم تتحول إلى الصناعة التحويلية التي تساعد على إحلال الواردات وحل مشكلة البطالة؟

ARCHIV 2019 *** FILE PHOTO: Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan receives Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at the Presidential Airport in Abu Dhabi, United Arab Emirates November 27, 2019. WAM/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

تحليل: السعودية والإمارات ـ مواجهة مفتوحة تهدد بعواقب وخيمة 11.07.2021

تبدو الرياض وأبو ظبي أمام مواجهة اقتصادية شرسة بعد بدء الأخيرة بالرد على الخطوات السعودية التي تهدد مكانة الإمارات الريادية في الخدمات والسياحة. كيف تبدو عقباتها وأضرارها على علاقات البلدين التي شهدت أشهر عسل طويلة؟

(210724) -- HIMA CULTURAL AREA (SAUDI ARABIA), July 24, 2021 (Xinhua) -- File photo taken on Sept. 20, 2020 shows a rock art image in Hima Cultural Area in southwest Saudi Arabia. Saudi Arabia's Hima Cultural Area was on July 24, 2021 officially recognized by UNESCO as a World Heritage Site during its 44th session held online and chaired from Fuzhou, China. Located in an arid and mountainous area of southwest Saudi Arabia, on one of the Arabian Peninsula's ancient caravan routes, the Hima Cultural Area contains a substantial collection of rock art images depicting hunting, fauna, flora and lifestyles in a cultural continuity of 7,000 years, according to UNESCO official website. (Saudi Arabia's Ministry of Culture/Handout via Xinhua)

"السعودية الخضراء".. تحول اقتصادي لحماية البيئة أم مجرد دعاية؟ 04.11.2021

أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!