 التحليق بالطائرة العملاقة إيرباص إيه 380 | صنع في ألمانيا | DW | 05.07.2023

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صنع في ألمانيا

التحليق بالطائرة العملاقة إيرباص إيه 380

للمرة الأولى بعد انقطاع دام ثلاث سنوات تحلق لوفتهانزا مرة أخرى بطائرة إيه 380 الكبيرة في رحلة إلى بوسطن في الولايات المتحدة. فريقنا رافق الرحلة الأولى بعدما تابع استعدادات الطاقم وحتى نقل الطائرة إلى المدرج.

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