التحليق بالطائرة العملاقة إيرباص إيه 380

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للمرة الأولى بعد انقطاع دام ثلاث سنوات تحلق لوفتهانزا مرة أخرى بطائرة إيه 380 الكبيرة في رحلة إلى بوسطن في الولايات المتحدة. فريقنا رافق الرحلة الأولى بعدما تابع استعدادات الطاقم وحتى نقل الطائرة إلى المدرج.
طائرة "إيرباص A380" العملاقة والتي سبق أن أُعلن عن "موتها"، تنتفض فجأة من تحت الركام لتطير من جديد! إذ ستعيدها شركة الطيران الوطنية الألمانية "لوفتهانزا" إلى أسطولها، و"الفضل" يعود إلى شركة بوينغ المنافسة لإيرباص!
خلال عام 2022، لم يغطي الإعلام بعض القصص بالشكل الكافي رغم أهميتها بسبب الأحداث الكبيرة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وجائحة كورونا. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض القصص التي قد يكون لها مستقبل كبير.
شهدت ألمانيا ضجة بسبب صور أظهرت وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وصحفيين بدون كمامات وهم على متن الطائرة المتجهة بهم مع المستشار أولاف شولتس إلى كندا. الحكومة الألمانية تفاعلت مع هذا الجدل فكيف ردت؟
بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، تواصل ألمانيا إجلاء رعاياها والمعاونيين المحليين والمعرضين للخطر، وفقًا لوزارة الخارجية وقد تم بالفعل إخراج أكثر من 500 شخص من كابول، بحسب وزارة الدفاع الألمانية.
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