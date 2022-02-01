التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهما في قتل ضابطين بألمانيا

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تواصل الشرطة الألمانية التحقيقات في حادث قتل شرطية وشرطي في ولاية راينلاند بفالس صباح الاثنين الماضي. واعتقتلت الشرطة اثنين مشتبه بهما بعد أن قام أحدهما بتسليم نفسه. ولم تعرف حتى الآن دوافع القتل.
قُتل عنصران من الشرطة الالمانية بالرصاص أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.
جريمة أثارت صدمة في ألمانيا واعتبرتها وزيرة الداخلية "عملية إعدام"، فقبل مقتل الشرطية والشرطي مباشرة أرسلا رسالة لاسلكية تشير إلى أنهما أوقفا سيارة مشبوهة، فوصلت النجدة لكن بعد فوات الأون. السلطات أعلنت الآن توقيف شخصين.
ابتداء من فبراير/ شباط، ستكثف ألمانيا مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت حيث سيتم تشكيل مكتب مختص تابع للشرطة الجنائية الاتحادية لمتابعة هذا الأمر، بيد أن مراقبين يرون صعوبة إيجاد تغيير حقيقي على الأرض لإشكالات قانونية.
تقارير كثيرة حول انتشار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مزورة في ظل الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين. والتحقيقات مستمرة لكشف المشاركين في عمليات التزوير، والعقوبات شديدة في ألمانيا.
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