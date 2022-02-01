 التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهما في قتل ضابطين بألمانيا | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهما في قتل ضابطين بألمانيا

تواصل الشرطة الألمانية التحقيقات في حادث قتل شرطية وشرطي في ولاية راينلاند بفالس صباح الاثنين الماضي. واعتقتلت الشرطة اثنين مشتبه بهما بعد أن قام أحدهما بتسليم نفسه. ولم تعرف حتى الآن دوافع القتل.

مشاهدة الفيديو 01:35

المزيد من المركز الإعلامي

لقي عشرون شخصا على الاقل مصرعهم إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاقات ارضية في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل.

مقتل العشرات في البرازيل جراء هطول أمطار غزيرة. 01.02.2022

الدنمارك تلغي معظم تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا رغم ازدياد حالات الإصابة بالفيروس.

الدنمارك تلغي قيود كورونا 01.02.2022

شهدت ميانمار في الاونة الاخيرة اعتقالات لعشرات الأشخاص من قبل قوات الامن بهدف منع إضراب لإحياء ذكرى الانقلاب

متظاهرون ينظمون إضرابا في ميانمار لإحياء ذكرى الانقلاب 01.02.2022

تقوم بعض المدارس الاكرانية بإعداد الأطفال لسيناريوهات الحرب والمخاطر التي يمكن مواجهتها

المدارس الأوكرانية تعد الأطفال لهجوم عسكري محتمل 01.02.2022

المزيد DW الأخبار

احتفالات برأس السنة القمرية الجديدة وعام النمر في الصين وجنوب شرق آسيا

احتفالات بالسنة القمرية الجديدة في جنوب شرق آسيا 01.02.2022

في اليمن، قررت شابة تدريب الفتيات على الفنون القتالية رغم القيود المجتعمية.

اليمن: فتيات يتحدين المجتمع ويتعلمن الفنون القتالية 01.02.2022

انهاكات حقوق الإنسان في الصين تلقي بظلالها على دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.

انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تؤثر على المشاركة في الألعاب الشتوية 01.02.2022

مقهى تايلاندي يقدم نصائح حول العملات المشفرة مع القهوة والكعك

مقهى تايلاندي يقدم نصائح حول العملات المشفرة 01.02.2022

اقرأ أيضا

Eine Polizeistreife steht am 15.12.2017 in Berlin nach der Eröffnung der Polizeiwache auf dem Alexanderplatz. Um die Kriminalität auf dem Alexanderplatz zurückzudrängen, hat die Polizei dort ihre lange geplante neue Wache eröffnet. (gestellte Szene - zu dpa Polizeiwache auf Alexanderplatz eröffnet - Transparenz und Bürgernähe vom 15.12.2017) Foto: Paul Zinken/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا: مقتل شرطيين بطلقات نار خلال تفتيش مروري 31.01.2022

قُتل عنصران من الشرطة الالمانية بالرصاص أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

Polizeibeamte sind in der Innenstadt im Einsatz. Nach tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz wurden zwei Tatverdächtige in Sulzbach festgenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد مقتل عنصري شرطة ـ صدمة في ألمانيا وتوقيف مشتبه بهما 31.01.2022

جريمة أثارت صدمة في ألمانيا واعتبرتها وزيرة الداخلية "عملية إعدام"، فقبل مقتل الشرطية والشرطي مباشرة أرسلا رسالة لاسلكية تشير إلى أنهما أوقفا سيارة مشبوهة، فوصلت النجدة لكن بعد فوات الأون. السلطات أعلنت الآن توقيف شخصين.

Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

إجراءات جديدة - هل تنجح ألمانيا في مكافحة جرائم الكراهية في الإنترنت؟ 01.02.2022

ابتداء من فبراير/ شباط، ستكثف ألمانيا مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت حيث سيتم تشكيل مكتب مختص تابع للشرطة الجنائية الاتحادية لمتابعة هذا الأمر، بيد أن مراقبين يرون صعوبة إيجاد تغيير حقيقي على الأرض لإشكالات قانونية.

11.12.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem Impfausweis liegen Kugelschreiber in den Parteifarben der Ampelkoalition.

ألمانيا.. عقوبات مشددة ضد مزوري شهادات لقاح كورونا 19.12.2021

تقارير كثيرة حول انتشار شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مزورة في ظل الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين. والتحقيقات مستمرة لكشف المشاركين في عمليات التزوير، والعقوبات شديدة في ألمانيا.