التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهما في قتل ضابطين بألمانيا

بعد مقتل عنصري شرطة ـ صدمة في ألمانيا وتوقيف مشتبه بهما

جريمة أثارت صدمة في ألمانيا واعتبرتها وزيرة الداخلية "عملية إعدام"، فقبل مقتل الشرطية والشرطي مباشرة أرسلا رسالة لاسلكية تشير إلى أنهما أوقفا سيارة مشبوهة، فوصلت النجدة لكن بعد فوات الأون. السلطات أعلنت الآن توقيف شخصين.