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يشمل هذا الإشعار القانوني العروض التي تقدمها الدويتشه فيله على وسائل التواصل الإجتماعي.
أُنتجت دورة تعلم اللغة الألمانية "Nicos Weg" بالنيابة عن وكالة العمل الألمانية وبدعم من دار Cornelsen-Verlags للنشر.
أُنتجت دورتا تعلم اللغة الألمانية "Ticket nach Berlin" و "Deutschlandlabor" بطلب من وزارة الشؤون الخارجية الألمانية وبالتعاون مع معهد غوتة.