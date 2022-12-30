هل ألمانيا جذابة بما يكفي للأيدي العاملة الماهرة؟

تبحث ألمانيا بشكل عاجل عن عمال من خارج البلاد، بما لا يقل عن 400 ألف شخص كل عام. لكن هل تعد ألمانيا وجهة جذابة للأجانب المؤهلين تأهيلاً عالياً؟ بالنسبة للبعض، يبدو أن الاضطرار إلى تعلم الألمانية يؤجل اتخاذهم للقرار.