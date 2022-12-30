 التحرير | Nicos Weg | DW | 30.09.2021

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Nicos Weg

التحرير

Deutsche Welle

Kurt-Schumacher-Str. 3
53113 Bonn

العنوان البريدي:
Deutsche Welle | DW Akademie
Educational Programs
53110 Bonn | Deutschland

الهاتف:49.228.429-0 +
قاكس: 49.228.429-2800+
bildung@dw.com

رقم ضريبة القيمة المضافة: DE123052407

التمثيل القانوني بواسطة المدير العام السيد بيتر ليمبورغ

يشمل هذا الإشعار القانوني العروض التي تقدمها الدويتشه فيله على وسائل التواصل الإجتماعي.

أُنتجت دورة تعلم اللغة الألمانية "Nicos Weg" بالنيابة عن وكالة العمل الألمانية وبدعم من دار  Cornelsen-Verlags للنشر.

DEUTSCHKURSE | DK-Impressum-Logo-Bundesagentur-fuer-Arbeit


DEUTSCHKURSE | DK-Impressum-Logo-Cornelsen

أُنتجت دورتا تعلم اللغة الألمانية "Ticket nach Berlin" و "Deutschlandlabor" بطلب من وزارة الشؤون الخارجية الألمانية وبالتعاون مع معهد غوتة.

Auswärtiges Amt | Logo | Deutsch
Logo Goethe-Institut NEU

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