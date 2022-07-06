التحدث بالعربية فضحهما.. القبض على سارقين في قطار بألمانيا!

بعد أن سرقا حاسوبًا محمولًا خلسة من أحد الركاب في قطار سريع بين مدينتي دوسلدورف وكولونيا في ألمانيا، بدأ شابان (16 و17 عامًا) بوضع خطط لسرقة أشياء ثمينة أخرى، متحدثين بـاللغة العربية، اعتقادًا منهما بأن أحدًا لن يفهم ما يقولانه! لكن مسافرة (38 عامًا) فهمت ما قالاه وأبلغت طاقم القطار، كما نقل موقع "شتيرن" الألماني.



وأضاف الموقع أن طاقم القطار بدأ يسأل الركاب عما إذا كان أي منهم قد فقد شيئًا من أغراضه، ليتبين أن شابًا من برلين (31 عامًا) فقد حاسوبه المحمول.

وعندما وصل القطار إلى محطة القطارات الرئيسية في كولونيا، وفقًا لـ"شتيرن"، عثر رجال الشرطة على الحاسوب المحمول مع الشابين المشتبه بهما. وتبين لاحقًا أن أحدهما على الأقل متهم بسرقات سابقة وكانت تبحث عنه السلطات في مدن إيسن ودويسبورغ ومونستر.



وبعد إبلاغ مكتب رعاية الشباب، أوقفت الشرطة الشابين مؤقتًا، ويواجهان الآن تهمتي السرقة والاحتيال، بسبب سرقة الحاسوب المحمول وركوب القطار بدون تذكرة.

م.ع.ح/ أ.ح