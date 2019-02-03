التحالف يعاود قصف صنعاء واتهامات للحوثيين بخرق هدنة الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اليوم السبت(التاسع من شباط/فبراير 2019) أن 541 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح جراء خروقات ارتكبتها جماعة الحوثي منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة غربي اليمن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي حتى السادس من الشهر الجاري.

وقالت الحكومة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) اليوم "إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 1062 خرقاً في محافظة الحديدة، أدت إلى استشهاد 72 مدنياً وإصابة 469 آخرين جراحات بعضهم خطيرة". وقال مصدر عسكري في الحكومة، حسبما أفاد التقرير، إن "الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني".

وأضاف البيان أن المليشيا الحوثية قصفت في الساعات الماضية المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة كمخازن لها، الإضافة إلى أنها "تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية".

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ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الحوثيين للتوقف فوراً عن "هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة".

من جانبها، لم تصدر جماعة الحوثيين أي تعليق حتى الآن بخصوص هذه الاتهامات.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ، كما وتمديد المُهل الزمنيّة لانسحاب المقاتلين وتبادل الأسرى بسبب "صعوبات على الأرض"، بحسب الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل قالت قناة الإخبارية السعودية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة/صباح السبت إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قصف أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالت القناة السعودية نقلا عن التحالف إن العملية استهدفت "موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الإطلاق في صنعاء".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.رويترز)