التحالف في اليمن بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس (9 أبريل/ نيسان 2020)، قابلة للتمديد.

ويهدف هذا القرار لتهيئة الظروف لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، لبحث مقترحاته بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن واستئناف العملية السياسيةبين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.

وبين المالكي أن هذا القرار يأتي لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

رؤية الحوثيين لإنهاء الحرب

ومن جانبه، نشر محمد الحوثي، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": تحدث فيها عن "مقترح وثيقة الحل الشامل" وقال "ينبع تقديمنا لرؤية الحل الشامل لإنهاء الحرب على بلدنا ومعالجة آثارها وتبعاتها من حرصنا على نجاح جهود السلام في اليمن والمنطقة.."

وفي وقت سابق اليوم، أكد محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين في بيان، تقديم رؤية "وطنية" شاملة للأمم المتحدة تنص على "وقف شامل للحرب وإنهاء الحصار.. وتؤسس لحوار سياسي وفقاً لمرحلة انتقالية جديدة"، بحسب البيان.

ص.ش/ي.ف (رويترز، أ ف ب)