 التحالف ضد ″داعش″ ـ استعادة الموقوفين ومواجهة التنظيم بأفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2021

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التحالف ضد "داعش" ـ استعادة الموقوفين ومواجهة التنظيم بأفريقيا

أكدت واشنطن تأييدها لمبادرة إيطالية بالتركيز على أفريقيا في المعركة ضد "تنظيم الدولة"، مطالبة الحلفاء خلال مؤتمر للتحالف الدولي ضد التنظيم، باستعادة مواطنيهم الموقوفين الذين كانوا يحاربون مع "داعش"، وهم بالآلاف.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يمين) مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر روما للتحالف المناهض لـداعش

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يمين) مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر روما للتحالف المناهض لـ"داعش"

عقد التحالف الدولي المناهض لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) والذي يضم 83 دولة، اجتماعا اليوم الاثنين (28 يونيو/حزيران 2021) في العاصمة الإيطالية روما، وسط تزايد المخاوف من أنشطة التنظيم الإرهابي في أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي استضاف الاجتماع مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن الدول الأعضاء بالتحالف حققت نجاحا كبيرا، إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. 

ولفت إلى أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات كبيرة في العراق وسوريا، على الرغم من الضربات القاصمة التي وجهها التحالف له في هذين البلدين في السنوات الأخيرة. وحذر من أن التنظيم يشكل تهديدا متزايدا لمناطق خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك أفغانستان واليمن وشمال سيناء بمصر ومناطق في غرب أفريقيا.

مختارات

نقل أكثر من 500 عائلة من مخيم "الهول" في سوريا إلى مخيم "الجدعة" جنوب مدينة الموصل. في الانتظار أكثر من 40 ألف عراقية وطفل من أصول عراقية. خبراء يتحدثون عن "قنابل موقوتة" ما لم تتحرك دول لإعادة تأهيلهم.

بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق، نقل مركز نشاطه وعملياته الإرهابية إلى أفريقيا حيث يتمدد ويزداد نفوذا هناك. فهل تصبح أفريقيا ساحة بديلة للتنظيم ويدخل في صراع مع التنظيمات الجهادية الأخرى هناك؟

قالت الحكومة الألمانية أن الغالبية العظمى من العائدين من مناطق الحكم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لا يزالون يتعبرون حتى الآن خطرا أمنيا محتملا.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل المحادثات: "في العراق وسوريا، تم صد داعش ولكنه لم يُهزم؛ بل إنه يكتسب نفوذا في مناطق أخرى". وتنشر ألمانيا نحو 250 عسكريا في العراق، يعملون ضمن عمليات التحالف.

وقال الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، "ندعم بقوة مبادرة إيطاليا الرامية لتركيز جهود التحالف ضد داعش على أفريقيا بينما نبقي عيوننا على سوريا والعراق"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وحث بلينكن حلفاء الولايات المتحدة على استعادة مواطنيهم الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف التنظيم المتطرف "وإعادة تأهيلهم وحتى ملاحقتهم قضائيا"، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا، وأن "هذا الوضع لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

وثمة عشرة آلاف مقاتل يشتبه أنهم كانوا في صفوف التنظيم معتقلون في شمال سوريا لدى فصائل كردية متحالفة مع الدول الغربية وفق التقديرات الأمريكية.

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مسائيةDW: هل يتوسع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل؟

وكانت فرنسا وبريطانيا وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة من أكثر المتحفظين على إعادة مواطنيهما رغم نداءات الإدارة الأمريكية المتكررة حتى في عهد الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب. ويتردد البلدان اللذان شهدا اعتداءات إرهابية دامية، كثيرا في  إعادة مواطنين سلكوا طريق التطرف إلى أراضيهما.

وجاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر في آذار/مارس الماضي أن قوات سوريا الديموقراطية  تحتجز أكثر من 63 ألف امرأة وطفل من أفراد عائلات مقاتلين يشتبه بأنهم كانوا مع تنظيم "الدولة الإسلامية"  من أكثر من 60 بلدا في مخيمين محاطين بأسلاك شائكة.

وتم إعلان النصر على التنظيم عسكريا في 2017 لكنه مازال يتواجد منذ ذلك الحين في أجزاء من شمال العراق ومنطقة حدودية مع سوريا. وشهدت الأشهر القليلة الماضية أكثر من 25 هجوما مميتا ألقى مسؤولون عراقيون المسؤولية عنها على مسلحي "داعش". وقتل تفجير في سوق مزدحمة ببغداد في يناير كانون الثاني أكثر من 30 شخصا.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Eurofighter mit Meteor-Raketen

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    بانضمام بريطانيا والمانيا الى التحالف الدولي في الحرب على تنظيم داعش، صارت المشاركة العسكرية في الحرب الدولية على التنظيم اقرب الى الآجماع الاوروبي. في الصورة طائرة مقاتلة من نوع يوروفايتر وهي تحمل صواريخ ميتيور، تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

  • Angela Merkel und David Cameron in London

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دافع بقوة أمام مجلس النواب عن ضرورة مشاركة بلاده في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا. فيما وصف وزيردفاعه مايكل فالون الغارات الجوية الاولى التي شنتها طائرات بلاده الحربية ضد مواقع التنظيم الارهابي بالـ"ناجحة".

  • USA USS Zerstörer Vincennes

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    تعتبر الولايات المتحدة من الدول السباقة للدعوة لمحاربة تنظيم "داعش"، وقد دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري الى نشر قوات برية "عربية وسورية" لمواجهة التنظيم الارهابي في سوريا.

  • Deutschland Tornado Aufklärungsflugzeug

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    تعتزم المانيا ارسال ما يصل الى 1200 جندي وست طائرات استطلاع من طراز تورنادو وفرقاطة وطائرات للاستطلاع الجوي للمشاركة في الحملة الدولية ضد "داعش".

  • Frankreich Flugzeugträger Charles de Gaulle Einsatz Syrien IS

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    بدأت فرنسا في ايلول/سبتمبر 2014 عمليات قصف ضد مواقع تنظيم "داعش" في العراق بعد انضمامها الى التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وبعد سنة من مشاركتها في الغارات في سوريا، وكثفت ضرباتها بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

  • Serbien OSZE Kerry mit Lawrow in Belgrad

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    تعتبر روسيا ان حملتها العسكرية الجوية في سوريا شرعية، في حين يعتبرها الغرب خارجة عن الشرعية الدولية، لأنها جاءت بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد لدعم العمليات البرية لقواته.

  • Türkei übergibt Leiche des Piloten an Russland

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    سمحت الحكومة التركية لفرنسا باستخدام مجال تركيا الجوي في اطار التحالف الدولي لضرب تنظيم "داعش". ودعت أنقرة منذ مدة طويلة الى ضرورة التدخل لوقف زحف "داعش" في الاراضي السورية.

  • Symbolbild Kampfflugzeuge von Saudi Arabien

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    المملكة العربية السعودية هي الأخرى شريك في الحملة العسكرية الدولية ضد "داعش". هنا مقاتلات سعودية في الجو.

  • Deutschland Jordanien König Abdullah bei Merkel

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    يشارك الاردن في ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، كما يشارك في عمليات تحالف عربي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وفقد الاردن طيارا وهو معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم "داعش" حرقا مطلع العام الجاري

  • Mariam Al Mansouri

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    وتشارك الامارات العربية المتحدة هي الأخرى في التحالف الدولي ضد "داعش". طائرات الميراج 2000 والرافال الفرنسية العائدة لسلاحها الجوي والتي تتدخل في العراق وسوريا تنطلق من قواعدها بالامارات العربية المتحدة ومن قواعد في الاردن.

    الكاتب: ماركو لانغر/ م.أ. م


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