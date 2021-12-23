 التحالف: حزب الله اللبناني يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية | DW الأخبار | DW | 27.12.2021

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التحالف: حزب الله اللبناني يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية

تحالف السعودية يتهم إيران وحزب الله بمساعدة جماعة انصار الله الحوثية على شن هجمات من مطار صنعاء على أهداف في السعودية

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