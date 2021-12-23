التحالف: حزب الله اللبناني يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية

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تحالف السعودية يتهم إيران وحزب الله بمساعدة جماعة انصار الله الحوثية على شن هجمات من مطار صنعاء على أهداف في السعودية
تسبب مقذوف أطلقه الحوثيون على مدينة جازان جنوب السعودية، في مقتل شخصين وجرح آخرين، فيما أعلن الحوثيون مقتل طفل وامرأة في غارات للتحالف في محافظة المحويت اليمنية.
وصف "حزب الله" اللبناني اتهامات التحالف العربي له بمساعدة الحوثيين لاستهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات، بأنها "أمور تافهة"، فيما أدانت وزارة الخارجية اللبنانية ما وصفته بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له جازان السعودية.
قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن إنه ساعد في إخراج المبعوث الإيراني المريض حسن إيرلو من البلاد قبل وفاته، رافضا اتهاما إيرانيا بأنه مسؤول عن تأخر إجلاء "السفير" لدى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
أكد مسؤول حوثي توقف مطار صنعاء عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية في أعقاب ضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية. ويقول التحالف إن المطار يستخدم لإدارة وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة.
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