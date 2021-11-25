التحالف بقيادة السعودية ينفي استهداف سجن في صعدة في اليمن

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نفى التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن ما وصفه بانه "ادعاءات عارية عن الصحة" بشأن ضربة جوية أدت إلى مقتل سبعين شخصا على الأقل وجرح نحو مئة آخرين في سجن في صعدة يسيطر عليه المتمردون الحوثيون.
عقب تقارير عن سقوط عشرات الضحايا، نفى "التحالف" بقيادة السعوديّة استهداف مركز احتجاز في اليمنز وفيما نددت الأمم المتحدة بهجمات الحوثيين "الإرهابية" على الإمارات وبضربات التحالف في اليمن. دعت واشنطن إلى "وقف التصعيد".
سقط حوالي 200 قتيل وجريح في هجوم على سجن في شمال اليمن، وفق منظمات طبية وإغاثية ومصادر محلية، والحوثيون يلقون بالمسؤولية على التحالف، الذي كثف غاراته في اليمن منذ استهدف الحوثيين للإمارات بصواريخ وطائرات مسيّرة.
لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.
أطلق التحالف بقيادة السعودية ما أسماها "عملية ردع شاملة" على مواقع بالعاصمة اليمنية صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين. وتقول مصادر إنها أسفرت عن قتلى ومصابين. يأتي الهجوم غداة استهداف الجماعة العمق الإماراتي.
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