 التحالف بقيادة السعودية ينفي استهداف سجن في صعدة في اليمن | DW الأخبار | DW | 22.01.2022

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DW الأخبار

التحالف بقيادة السعودية ينفي استهداف سجن في صعدة في اليمن

نفى التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن ما وصفه بانه "ادعاءات عارية عن الصحة" بشأن ضربة جوية أدت إلى مقتل سبعين شخصا على الأقل وجرح نحو مئة آخرين في سجن في صعدة يسيطر عليه المتمردون الحوثيون.

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