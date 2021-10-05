التحالف المسيحي متفائل بعد محادثات مع الخضر بشأن تشكيل ائتلاف

أبدى أرمين لاشيت، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، تفاؤله بعد محادثاته مع حزب الخضر في برلين الثلاثاء لتحديد فرص تشكيل ائتلاف للسنوات الأربع المقبلة. وقال لاشيت إن "الأجواء جيدة". وأقر بوجود خلافات، لكنه قال إنه ليس من الصعب التغلب عليها. وقال إن التحالف مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال يمكن أن يحظى بالدعم الواسع المطلوب "لتحديث ألمانيا".

وأشار لاشيت إلى أن الأمر متروك الآن للحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر للتقرير، مؤكدا جاهزية التحالف المسيحي لتشكيل الائتلاف.

وبدأ الخضر والحزب الديمقراطي الحر محادثات استطلاعية فيما بينهما الأسبوع الماضي.

وناقش قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأحد مع الحزب الديمقراطي الحر ثم حزب الخضر فرص تشكيل تحالف حكومي مشترك بين الثلاثة.

وعُقد مساء الأحد لقاء بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

ويسعى حزب الخضر إلى تشكيل ما يعرف باسم "ائتلاف إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، لكنه لا يستبعد أيضا الدخول في ائتلاف مع التحالف المسيحي والأحرار.

ويبدي الحزب الديمقراطي الحر ميلا نحو التحالف المسيحي، لكنه لم يلتزم بعد بالائتلاف معه بمشاركة الخضر لتشكيل مع يعرف باسم "ائتلاف جامايكا". ويمثل هذا الائتلاف الفرصة الوحيدة لمرشح التحالف المسيحي، لاشيت، لإبقاء المستشارية تحت قيادة المسيحيين الديمقراطيين.

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تقييم داخلي

ويعتزم الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، وحزب الخضر إجراء تقييم داخلي اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2021) بعد الجولة الأولى من المحادثات حول تشكيل حكومة اتحادية جديدة.

ويعتزم الخضر عقد اجتماع افتراضي صباح اليوم لبحث وضع المحادثات الاستكشافية مع شركاء محتملين في الائتلاف في المستقبل. وقالت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجنة التنفيذية الاتحادية ومجلس الحزب والفريق الاستكشافي الموسع المكون من 24 عضوا سيجتمعون لإجراء التقييم في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وتعتزم اللجنة التنفيذية الاتحادية للحزب الديمقراطي الحر مناقشة مسار العمل بعد الساعة العاشرة صباحا في برلين. وذكرت مصادر بالحزب أنه سيتم خلال الاجتماع بحث وضع المحادثات.

خ.س/ع.ش (د ب أ)