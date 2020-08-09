 التحالف العربي يشن غارات عنيفة على مواقع للحوثيين في صنعاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.09.2020

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أخبار

التحالف العربي يشن غارات عنيفة على مواقع للحوثيين في صنعاء

هزت انفجارات عنيفة اليوم الأحد العاصمة اليمنية صنعاء إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على ثكنات لحركة الحوثي، فيما تحدثت أنباء عن تدمير أربع طائرات مسيرة في قاعدة جوية.

قصف لطائرات التحالف بقيادة السعودية لمواقع في اليمن

قالت قناة "العربية" إن طائرات مقاتلة للتحالف الذي تقوده السعودية باليمن،  استهدفت ثكنات ومواقع عسكرية  لحركة الحوثي المتحالفة مع إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت القناة السعودية نقلاً عن مصادر محلية لم تسمها أن التحالف دمر أيضاً أربع طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء صباح اليوم الأحد (13 أيلول/ سبتمبر 2020). ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من التحالف الذي شن هجمات جوية على موقعين في صنعاء قبل يوم من ذلك أيضاً.

مختارات

رغم جهودالأمم المتحدة قبل 18 شهرا من تجنب كارثة محققة في اليمن، إلاّ أن أزيد من ثلث اليمنيين باتوا بسبب الحرب والأوبئة على شفى مجاعة محققة.

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إنه علق مشاركته في المشاورات الجارية بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم "اتفاق الرياض"، فما هي الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار؟

رصدت منظمة حقوقية مقرها جنيف، في تقرير لها نشرته حصيلة "رهيبة" لضحايا فترة حرب اليمن من إعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان لقوا حتفهم، فيما وثقت المنظمة أكثر من ألف و586 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

أشادت المستشارة ميركل بعمال الإغاثة والمساعدين في مناطق الأزمات والصراعات كسوريا واليمن ولبنان وقالت إن انفجار بيروت مثال على "إمكانية ظهور أزمة بسرعة"، داعية الدولة للاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية على نحو سريع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان محليين قولهم إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية جبل الصمع بمديرية ارحب شمال العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.

وبحسب السكان، فقد هزت دوي انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، فيما شوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان الحوثيين مهاجمة "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة. ولم يؤكد التحالف شن هجوم على الرياض ولكنه قال إنه اعترض ودمر صواريخ باليستية وطائرات ملغومة أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

وأصبح القصف في مدينة صنعاء نادراً منذ سبتمبر/ أيلول 2019 عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع حركة الحوثي. وأدى الصراع الدائر في اليمن منذ 2015 إلى  سقوط نحو 100 ألف قتيل  وإلى ما تصفه الأمم المتحدة  بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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فيديو: أزمة المشتقات النفطية تؤثر على القطاع الصحي في اليمن

من جانب آخر، أفاد بيان للجيش اليمني السبت أن 35 مسلحاً حوثياً، بينهم قيادات ميدانية بارزة، قُتلوا في مواجهات مع قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي شرقي العاصمة صنعاء.

وأضاف البيان أن "قوات الجيش سيطرت على عربة بي إم بي إضافة إلى تدمير ثلاث سيارات دورية تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة نجد العتق بالمديرية ذاتها". ولم يدل الحوثيون بأي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن. وسبق أن سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين والقوات الحكومية في جبهة نهم الجبلية التي تعد من أكثر الجبهات استنزافاً لطرفي النزاع.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن عام 2014 بعد طرد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء. وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض ويدعمه الغرب في محاولة لإعادة هادي إلى السلطة.

ع.غ/ ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


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