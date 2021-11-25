التحالف التي تقوده السعودية ينفي استهداف سجن في صعدة في اليمن

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نفى التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن ما وصفه بانه "ادعاءات عارية عن الصحة" بشأن ضربة جوية أدت إلى مقتل سبعين شخصا على الأقل وجرح نحو مئة آخرين في سجن في صعدة يسيطر عليه المتمردون الحوثيون.
عقب تقارير عن سقوط عشرات الضحايا، نفى "التحالف" بقيادة السعوديّة استهداف مركز احتجاز في اليمنز وفيما نددت الأمم المتحدة بهجمات الحوثيين "الإرهابية" على الإمارات وبضربات التحالف في اليمن. دعت واشنطن إلى "وقف التصعيد".
سقط حوالي 200 قتيل وجريح في هجوم على سجن في شمال اليمن، وفق منظمات طبية وإغاثية ومصادر محلية، والحوثيون يلقون بالمسؤولية على التحالف، الذي كثف غاراته في اليمن منذ استهدف الحوثيين للإمارات بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ينفي التحالف استهداف مركز الاحتجاز ضمن عملياته العسكرية المكثفة التي أطلقها في اليمن في الأيام الأخيرة. لكن منظمة "أطباء بلا حدود" تقول إنه "لا توجد أي طريقة لإنكارالغارة الجوية". ومعتقل يروي ما عاشه أثناء الغارة.
لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.
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