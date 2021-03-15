التحالف: إحباط هجوم للحوثيين بزورقين مفخخين في البحر الأحمر

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، اليوم السبت (29 أيار/مايو 2021) إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي.
وكشف التحالف، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها على "تويتر" اليوم، عن "تدمير زورقين مفخخين مقابل ميناء الصليف، شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، قبل تنفيذ العملية العدائية". وأشار إلى أن "الميليشيا الحوثية مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
وكانت الدفاعات التابعة للتحالف اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة، حسب التحالف. وأكد التحالف، في بيان صحفي اليوم، "استمرار الميليشيات الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية" وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
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وكانت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن أعلنت في ساعة مبكرة اليوم تنفيذ عملية هجومية ضد قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية. وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن سلاح الجو(التابع للجماعة) نفذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مسيرتين". وأوضح سريع أن الطائرتين من طراز "قاصف تو كي"، وأن الإصابة كانت "دقيقة".
ويواصل الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد مواقع سعودية، في ظل دعوات دولية وأممية لوقف اطلاق النار وحل الأزمة اليمنية بشكل شامل.
وكانت السعودية قد طرحت في آذار/مارس الماضي، مبادرة للتوصل الى تسوية سياسية في اليمن تضمن وقف اطلاق النار الشامل، إلا أن الحوثيين رفضوا هذه المبادرة مطالبين بوقف الضربات الجوية على اليمن أولا ورفع الحصار عنها بشكل كامل.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ)
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