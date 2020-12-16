 التجسس الإلكتروني.. ترامب يعارض بومبيو ويدافع عن روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

التجسس الإلكتروني.. ترامب يعارض بومبيو ويدافع عن روسيا

هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق له على اختراق بيانات الحكومة الأمريكية، من خطورة وتأثير حملة التجسس الإلكتروني على بلاده. وخلافا لوزير خارجيته بومبيو، استبعد أن تكون روسيا وراء الهجوم واتهم الصين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يقلل من خطورة الهجوم الإلكتروني في الولايات المتحدة والدور المنسوب لروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يقف وراء الهجوم الإلكتروني واسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية ليست هي روسيا بالضرورة وإنما الصين على الأرجح. يأتي هذا على خلاف ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي اتهم روسيا بالهجوم الإلكتروني على المؤسسات الأمريكية.

مختارات

بلهجة شديدة، وجهت المستشارة أنغيلا ميركل تحذيراً غير مسبوق لموسكو من مغبة مواصلتها هجمات التجسس العدوانية واسعة النطاق على ألمانيا. هذا الموضوع يرصد فصولاً مثيرة من "حرب ظل" ضارية تشنها روسيا على الأراضي الألمانية.

قضت محكمة روسية بسجن ضابط "مارينز" سابق 16 عاماً بتهمة التجسس وهي القضية التي يرى مراقبون أنها "عقبة كبيرة" أمام تحسين العلاقات الثنائية الفاترة بين البلدين. ويقول الضابط الذي لديه أربع جنسيات مختلفة إنه ضحية مكيدة.

وكتب ترامب على موقع تويتر اليوم السبت (19 ديسمبر/ كانون الأول 2020) بعد أن ظل صامتا عدة أيام بشأن هذا الهجوم إن روسيا تتهم دائما في حالة حدوث شيء ما. وقال ترامب إنه قد تكون الصين أيضا هي من قام بهذا، مبينا أن هذا الخيار لم تتم مناقشته "لأسباب مالية في الغالب" على حد قوله.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو ألقى باللوم على روسيا في تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية. وقال بومبيو في مقابلة إذاعية مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي) إنه يمكن الآن القول "بوضوح إلى حد ما" أن الروس كانوا وراء الهجوم. ورفضت روسيا أي صلة لها بالهجوم.

وقلل ترامب من حجم ومخاطر الهجوم الإلكتروني في تغريدته، مشيرا إلى أن ما أسماه "الإعلام الكاذب" يعرض الهجوم بصورة أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع. وكتب قائلا: "لقد تم إخباري بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة".

وصنفت الوكالة الأمريكية لأمن الإنترنت والبنية التحتية هجوم القرصنة على أنه "خطر جسيم" على الإدارة الاتحادية وحكومات الولايات والسلطات المحلية، والبنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص، وقالت إن الهجوم استمر على الأقل منذ آذار/ مارس الماضي حتى الآن.  

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:01

اختراق وزارتين ألمانيتين من طرف قراصنة روس

مواضيع ذات صلة

Sicherheitsrat der UN berät Erhaltung des Weltfriedens

الأمم المتحدة ترسل مبعوثين جديدين إلى ليبيا والشرق الأوسط 16.12.2020

أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنرويجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي.

Westsahara Mauer

معلقون ألمان: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء إنجاز جيوسياسي للرباط 17.12.2020

بتغريدة واحدة أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زلزالاً قد يغير التوازنات الاستراتيجية بشمال إفريقيا. الصحافة الألمانية تابعت باهتمام اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واستئناف الرباط للعلاقات مع إسرائيل.

Brüssel Treffen Pompeo Cavusoglu

ماذا قال بومبيو عن تركيا في اجتماعه الأخير بحلف الناتو؟ 03.12.2020

رغم العلاقة الودية التي جمعت الرئيس التركي أردوغان بنظيره الأمريكي ترامب دأبت واشنطن على التعبير عن امتعاضها من صفقة أسلحة روسية لتركيا. الجديد في الأمر ما تم تسريبه من توجيه بومبيو انتقادات غير مسبوقة لتركيا. فماذا قال؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  