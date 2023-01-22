 التبرع بالأعضاء في قطاع غزة ـ أمل المرضى الفقراء بحياة جديدة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.01.2023

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ثقافة ومجتمع

التبرع بالأعضاء في قطاع غزة ـ أمل المرضى الفقراء بحياة جديدة

في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، يحتاج الكثير من الأمراض لأعضاء مثل الكلية أو القرنية، لذلك يقبل الغزيون على التبرع بأعضائهم أو أعضاء أقربائهم المتوفون ليهبوا بذلك فرصة حياة جديدة للمحتاجين لأعضاء.

التبرع بالأعضاء يعيد للمرضى وأهاليهم في قطاع غزة الأمل

التبرع بالأعضاء يعيد للمرضى وأهاليهم في قطاع غزة الأمل

في 23 من سبتمبر/أيلول العام الماضي توفيَّ الشاب وسيم عزام (28 عامًا) من بلدة جباليا شمال غزة نتيجة تعرضه لحادث عرضي أثناء سباحته في بحر غزة قبل 10 أيام من وفاته. قبل ذلك بقي في المشفى غائبًا عن الوعي.

مختارات

كانت والدة المتوفي عزام تداوم في المستشفى تنتظر أي امل لتحسن حالة نجلها، لكنها في نفس الوقت كانت ترى حملات تقوم فيها وزارة الصحة في غزة بحث الناس على التبرع بالأعضاء للمتوفين لإنقاذ أناس فقراء ينتظرون تبرع بالقرنية أو الكلى لهم.

رغم الحزن الشديد عليه من قبل أسرته، لكن والدته عطاف عزام اتخذت قرارًا بأن تتبرع لجيرانهم في البلدة بقرنية نجلها لتعيد البصر للشاب علاء ريحان البالغ 22 عامًا، وتكون ضمن المبادرين في الحملة  التي اطلقتها الوزارة في غزة في نهايات اغسطس/أب العام الماضي.

نجحت أول عملية زراعة قرنية لسيدة كانت تعاني من فقدان الرؤية بإحدى عينيها وذلك للمرة الاولى في قطاع غزة  عبر متبرع متوفى في الثامن في سبتمبر/أيلول العام الماضي، أجراها فريق طبي جراحي محلي داخل مستشفى العيون الحكومي في مدينة غزة، لتكون نقطة انطلاقة لإطلاق حملة التبرع بالأعضاء لمرضى بحاجة لها حال وفاة المتبرع.

تقول عطاف عزام في حديثها لـ DW  "أنا أم واشعر بمدى شوق والدة علاء ريحان أن ترى ابنها يُبصر ويتابع حياته مثل باقي الشباب ويخرج من عزلته. أنا شديدة الحزن على ابني، لكن هذا العمل والجرأة التي بادرتها نقطة تحول كبيرة في حياة ناس، حتى أنني شجعت الكثيرين للتوجه والتبرع والإمضاء على ورقة في مستشفيات غزة حال حصلت وفاة".

غزة، التبرع بالكلى لصالح من يحتاجها

غزة، التبرع بالكلى لصالح من يحتاجها

 

عانى علاء ريحان من مشاكل مجتمعية عديدة لفقدانه البصر، وكان يعيش في حالة انعزال عن الأطفال في سنه، لأن معاناته بدأت وهو في عمر السادسة عندما أصيب بمرض مزمن في العيون أفقده النظر كما يوضح، حتى أنه ترك الدراسة وهو في سن 13 عامًا نتيجة عدم تأقلمه داخل مدارس خاصة في الأشخاص ذوي الأعاقة البصرية.

ويقول ريحان لـ DW: "كانت أسرتي تنوي عمل عملية لي من اجل دعمه في مصر وزراعة قرنية فيها، لكن وجدنا التكاليف كبيرة جدًا ، وأسرتي ميسورة الحال، لكن أنا سعيد لأن الكثير من سكان غزة يقبلون على التبرع في الوقت الحالي". وكان محمد حمدان 19 عامًا اجرى العملية نفسها بعد حصوله على القرنية الثانية من المتوفي عزام.

المئات من الحالات تم تسجيلها في قوائم الانتظار منذ سنوات في مستشفيات قطاع غزة، والتي تتطلب زراعة قرنية أو كلية، إلا أن نقص هذه "القرنية والكلى" حال دون إجراء العمليات الجراحية خلال السنوات الماضية في ظل الفقر الدائم، وصعوبة إيجاد متبرع، وتكلفة العمليات خارج قطاع غزة.

توافد المتبرعين

عبد الله الأسطل 48 عامًا كان من الذين شاركوا الحملة وتوجه الى مستشفى حكومي قريب من منزلهم في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة رفقة ثلاثة من أصدقائه للإمضاء على تعهد يتيح في حالة وفاتهم لوزارة الصحة في غزة الحصول على الأعضاء البشرية اللازمة للتبرع منهم لنقلها الى مريض بحاجة لها بعد تطابق الفحوصات للمرضى.

يقول الاسطل لـ DW: " كنت استمع للراديو في الصباح أثناء توجهي للعمل، وكان تقرير في زغاريد لأم فرحة بعودة الإبصار لنجلها، عندها فرحت وسمعت مقابلة الأم وهي سعيدة وتبكي لأن ابنها أبصر. ذهبت امضيت على الورقة دون تردد حتى أني اقنعت اصدقائي  الذين ذهبوا معي للتوقيع، وقمت بإقناع الناس لغاية اليوم".

 

جانب من قاعة العمليات الجراحية

جانب من قاعة العمليات الجراحية

وتشكل عملية زراعة القرنية على أيدي جراحين فلسطينيين بارقة أمل لإنهاء معاناة مئات المرضى وإعادة الأمل إليهم ولذويهم في القدرة على الرؤية من جديد في ظل المعاناة التي يشهدها المرضى وذويهم.

الاستشاري في جراحة العيون ورئيس الفريق الطبي المتخصص في زراعة القرنية بمستشفى العيون حسام داود، يشير إلى أن أول عملية نقل قرنية أجريت في عام 2013 بغزة، وكانت عمليتي نقل قرنيتين لمريضين، بعد تبرع أسرة بقرنيتَي ابنها بعد وفاته، ويقول لـ DW  "كان هناك تخوفات عند بعض الناس لأن الكثيرين يقومون بعملها في مراكز خاصة ومستشفيات خارج قطاع غزة والتي يتم استيراد القرنيات فيها، لكن في الوقت الحالي نقوم بعمليات منتظمة وهناك قبول مجتمعي لذلك".

بينما ينتظر أحمد حماد 28 عامًا ‘جراء عملية زراعة قرنية لأنه أصيبت بحادث عرضي قبل 10 سنوات وأفقده البصر، وأخبره الأطباء أنه خلال الفترة القادمة سيتم اطلاعه على موعد إجراء عمليته وهو ما جعله سعيدًا كلما سمع عن الحملة أكثر. كذلك الحال عند سعاد عبد الله 39 عامًا التي تعاني من فشل كلوي منذ عام ونصف، وهي أم لثلاث أبناء، وتعاني خلال التوجه للمستشفى لإجراء غسيل الكلى.

وتقول عبد الله لـ DW: "نعاني كثيرًا في الحصول على علاج مناسب في غزة عدا الاكتظاظ في العيادات الخارجية  في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة. الحملة أعادت لي الأمل كثيرًا، وأتمنى أن اجري عملية في أقرب فرصة لأني أم لثلاثة أبناء وأريد أن اكمل حياتي معهم".

وحسب البيانات المنشورة من وزارة الصحة في غزة فإن أول عملية نقل كلية وزراعتها من متبرع لمريض أجريت في بداية عام 2013، ليصل العدد إلى 51 عملية حتى عام 2018، لكنها لم تلب حاجة الأعداد الكبيرة من المرضى. ورغم استجابة الغزيين للمبادرة إلا أن الأمر يتوقف على أمور كثيرة أخرى غير أعداد المتبرعين، كتطابق الأنسجة على سبيل المثال.

غزة - أمجد ياغي

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