"التاجر الشاطر" رونالدو يخسر في صفقة بيع منزل فخم

بعيداً عن المستطيل الأخضر، الذي ينشر فيه سحره الكروي منذ عدة سنوات، يُعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بين اللاعبين، الذين يخُططون بشكل جيد للغاية لمستقبلهم بعد نهاية مسيرتهم الكروية.

ويستثمر رونالدو بشكل كبير في مجال العقارات، إذ فتح أكثر من فندق في أماكن متفرقة حول العالم، فضلاً عن تملكه لعدة منازل فاخرة، أعاد النجم البرتغالي بيعها بمبالغ تفوق بكثير سعرها، الذي اقتناها به في الأول.

إلاّ أن حس رونالدو "التجاري" يغيب على ما يبدو أمام أقرب الناس إليه، فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كريستيانو رونالدو باع أحد منازله الفخمة لزميله في المنتخب البرتغالي بيبي بمبلغ 2.3 مليون جنيه إسترليني.

وكان كريستيانو رونالدو قد اقتنى هذا المنزل قبل سبع سنوات بحوالي 3.5 مليون جنيه إسترليني، إلاّ أنه خسر الآن حوالي 1.25 مليون جنيه إسترليني عقب بيعيه المنزل لبيبي، الذي تربطه به علاقة صداقة قوية منذ عدة سنوات.

ويقع هذا المنزل الفخم في غابة شاسعة في جيريس بالبرتغال، ويتوفر على منصة هبوط لطائرة الهليكوبتر. كما أنه يمتد على مساحة 800 متر ويُطل مباشرة على نهر "كافادو" الخلاب، حسب موقع صحيفة "ديلي ميل".

الجدير ذكره أن كريستيانو رونالدو (34 عاماً)، تسلم قبل أيام جائزة "أسطورة ماركا"، التي تمنحها صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، فيما يُتوقع أن يتألق النجم البرتغالي هذا الموسم مع يوفنتوس بعد الصفقات المميزة، التي أبرمها "البيانكونيري" في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.